L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha lanciato un accorato e urgente appello al governo, segnalando una profonda e preoccupante crisi nel settore del riciclo della plastica. L'allarme, diffuso il 13 luglio 2026, evidenzia le gravi difficoltà che stanno colpendo l'intera filiera della raccolta differenziata e del trattamento dei rifiuti plastici, con ripercussioni significative non solo nelle Marche ma in diverse altre regioni italiane, mettendo a rischio l'efficienza di un sistema cruciale per l'ambiente.

La situazione attuale sta mettendo a dura prova i comuni nella gestione quotidiana dei rifiuti, generando preoccupazioni concrete sia per la sostenibilità ambientale a lungo termine sia per l'inevitabile aumento dei costi di smaltimento che ricadono sulle amministrazioni locali e, di conseguenza, sui cittadini.

L'Anci ha sottolineato con forza che "la filiera del riciclo della plastica è in sofferenza da mesi", una condizione che richiede un intervento immediato e risolutivo da parte delle istituzioni nazionali. L'obiettivo primario è scongiurare il blocco delle attività essenziali di riciclo e garantire la continuità di un servizio fondamentale per la tutela dell'ambiente e la salute pubblica.

Le criticità evidenziate nel settore del riciclo della plastica

L'associazione ha messo in luce come l'attuale scenario rischi seriamente di vanificare gli sforzi considerevoli compiuti negli anni da cittadini e enti locali per migliorare costantemente la raccolta differenziata e promuovere pratiche virtuose.

Tra le problematiche più urgenti e impattanti segnalate, spiccano l'incremento esponenziale dei costi di trattamento dei materiali plastici, la crescente difficoltà di collocare i prodotti riciclati sul mercato a prezzi competitivi e l'indispensabile necessità di adeguare gli impianti esistenti alle nuove e stringenti normative europee in materia di economia circolare. L'Anci ha ribadito con fermezza la sua richiesta di "misure urgenti per sostenere la filiera e tutelare l'ambiente", sottolineando l'assoluta urgenza di un'azione concreta e coordinata per affrontare queste sfide.

L'impegno strategico dell'Anci e il ruolo dei comuni

L'Anci, in quanto autorevole rappresentante dei comuni italiani, svolge un ruolo cruciale e proattivo nella promozione di iniziative volte a migliorare la gestione dei servizi pubblici locali, inclusi la raccolta e il riciclo dei rifiuti.

L'associazione si impegna attivamente nel coordinamento delle politiche ambientali tra i vari livelli istituzionali e nella rappresentanza delle esigenze specifiche degli enti locali presso il governo e le istituzioni europee. Il suo impegno primario è orientato a favorire uno sviluppo sostenibile e la salvaguardia del territorio, anche attraverso la promozione convinta dell'economia circolare e la riduzione complessiva dell'impatto ambientale generato dalla produzione e dallo smaltimento dei rifiuti. L'Anci si pone come interlocutore chiave per garantire che le istanze dei territori siano ascoltate e tradotte in azioni efficaci.