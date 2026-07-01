La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di colore giallo, valida per l'intero territorio regionale. L'avviso, emanato in seguito alle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici attuali e la loro evoluzione, sarà in vigore dalle ore 6:00 di giovedì 2 luglio fino alle ore 6:00 di venerdì 3 luglio, preannunciando l'arrivo di condizioni di instabilità atmosferica e temporali intensi.

Le previsioni indicano la possibilità di rovesci e temporali improvvisi, che potranno manifestarsi con particolare intensità e rapidità di evoluzione a scala locale.

Non si escludono fenomeni come grandine, raffiche di vento e fulmini, elementi che potrebbero causare danni a coperture e strutture esposte, richiedendo massima attenzione da parte della popolazione e delle autorità competenti.

Rischio idrogeologico: impatti e prevenzione

L'avviso emesso dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale, e successivamente diffuso a tutti i Comuni tramite la Sala Operativa Unificata (SORU), pone l'accento su un elevato rischio idrogeologico. Questo si traduce in una serie di potenziali fenomeni di impatto al suolo, tra cui allagamenti diffusi, esondazioni di corsi d'acqua minori, e il superamento dei livelli idrometrici con conseguente scorrimento delle acque nelle sedi stradali.

Ulteriori pericoli includono l'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua principali, la caduta di massi e frane, particolarmente probabili a causa della fragilità dei suoli campani. Tali scenari richiedono un'azione preventiva e di mitigazione da parte delle amministrazioni locali.

Le autorità locali e i Comuni sono pertanto esortati a mettere in atto tutte le misure strutturali e non strutturali previste dalle rispettive pianificazioni di Protezione Civile. L'obiettivo è prevenire, mitigare e contrastare efficacemente gli effetti dei fenomeni meteorologici attesi. È fondamentale, inoltre, verificare la corretta tenuta del verde pubblico e di tutte le strutture potenzialmente esposte alle forti sollecitazioni atmosferiche, specialmente in presenza di raffiche di vento.

Il ruolo cruciale della Protezione Civile regionale

La Protezione Civile della Regione Campania svolge un ruolo essenziale nella salvaguardia del territorio e della popolazione. Attraverso il costante monitoraggio delle condizioni meteorologiche e idrogeologiche, operato dal Centro Funzionale e dalla Sala Operativa Unificata Regionale (SORU), l'ente è in grado di prevedere e gestire le situazioni di emergenza.

L'emissione di avvisi come l'attuale allerta gialla rientra nelle sue funzioni primarie di prevenzione, garantendo che i Comuni e le autorità locali siano tempestivamente informati e possano adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza pubblica e la protezione dell'ambiente regionale.