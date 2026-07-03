La commissione europea ha annunciato di accogliere con favore una nuova intesa comune dedicata alla tutela dei consumatori nell’ambito delle applicazioni digitali e delle etichette ambientali. L’accordo, raggiunto con le autorità nazionali competenti, punta a garantire maggiore sicurezza, trasparenza e correttezza nelle pratiche commerciali online, un settore in continua espansione e spesso poco regolamentato.

Secondo Bruxelles, l’intesa rappresenta un passo decisivo per assicurare che le piattaforme digitali rispettino pienamente le norme europee, soprattutto in relazione alla protezione dei dati personali, alle informazioni fornite agli utenti e alle modalità con cui vengono presentati acquisti in-app, abbonamenti e servizi digitali.

Cosa cambia per gli utenti: stop alle pratiche ingannevoli

Le nuove linee comuni prevedono una serie di misure che le app dovranno rispettare:

Trasparenza dei costi — Le applicazioni dovranno indicare chiaramente prezzi, condizioni e rinnovi automatici.

Maggiore controllo sui dati — Gli utenti avranno strumenti più chiari per gestire privacy e autorizzazioni.

Limitazione delle tecniche manipolative — Saranno vietati i cosiddetti dark patterns, ovvero quelle interfacce pensate per spingere l’utente a compiere azioni non desiderate.

Informazioni più chiare — Le app dovranno comunicare in modo semplice e immediato diritti, condizioni e modalità di recesso.

Focus sulle app: un mercato enorme che richiede regole chiare

La Commissione sottolinea come il mercato delle applicazioni digitali sia diventato uno dei principali canali di consumo in Europa.

Milioni di cittadini utilizzano app per acquistare prodotti, accedere a servizi, gestire abbonamenti o interagire con piattaforme social.

Proprio per questo, l’UE ritiene essenziale che le aziende rispettino standard elevati di tutela, evitando ambiguità e garantendo un ambiente digitale più sicuro.

La posizione della Commissione: “Un passo avanti per i diritti digitali dei cittadini”

Bruxelles ha definito l’intesa “un risultato importante per rafforzare la fiducia dei consumatori nel digitale”. L’obiettivo è creare un quadro comune che permetta alle autorità nazionali di intervenire rapidamente in caso di violazioni e alle piattaforme di adeguarsi senza ambiguità.