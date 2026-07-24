Il 24 luglio 2026, Italgas ha completato il collegamento del primo impianto di produzione all’Hub del biometano di Gazzo Veronese, in provincia di Verona. L’hub, inaugurato lo scorso giugno, entra in funzione con la connessione della Società Agricola Villagrossa di Castel d’Ario (Mantova). Produce biometano da biomasse agricole e reflui zootecnici, e potrà convogliare fino a due milioni di metri cubi all’anno.

Tale quantitativo equivale ai consumi medi annui di circa duemila famiglie. L’Hub di Gazzo Veronese raccoglie il biometano dagli impianti collegati e, superando il fabbisogno locale, attiva il ‘reverse flow’.

Comprime il biometano in eccesso, trasferendolo alla rete di trasporto regionale e nazionale, rendendolo disponibile altrove.

L'Hub di Gazzo Veronese: Funzionamento e Strategia

Pier Lorenzo Dell’Orco, amministratore delegato di Italgas Reti, ha dichiarato che l’“entrata in funzione dell’hub di Gazzo Veronese rappresenta un’evoluzione strategica nello sviluppo della filiera del biometano”. Ha aggiunto: “Con il ‘reverse flow’ la capacità delle nostre reti di accogliere gas rinnovabili diventerà pressoché illimitata in maniera sicura e continua”.

Il sistema crea le condizioni per una produzione di energia a chilometro zero, con effetti positivi sulla competitività di imprese e famiglie. Il ‘reverse flow’ gestisce efficientemente i picchi di produzione, garantendo sicurezza e continuità nella fornitura di gas rinnovabile.

Italgas: Ruolo e Contesto nella Filiera del Biometano

Italgas, tra i maggiori distributori di gas naturale in Italia, ha avviato numerosi progetti per la transizione energetica e l’integrazione di rinnovabili. L’hub di Gazzo Veronese è un tassello chiave in questa strategia, valorizzando la produzione locale di biometano e immettendolo nella rete nazionale.

Attraverso il progetto Digital Reverse Flow, Italgas punta a sviluppare soluzioni tecnologiche per una gestione intelligente e flessibile dei flussi di gas. Ciò favorisce l’integrazione degli impianti di biometano e contribuisce agli obiettivi di sostenibilità.