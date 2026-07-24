La Sicilia si conferma la regione più colpita dagli incendi in Italia e nel Mezzogiorno. Dall’inizio del 2026 fino al 21 luglio, sono stati registrati 328 roghi che hanno devastato 24.451 ettari di terreno, un’area equivalente a 4.930 campi da calcio. Di questi, una porzione significativa di 16.834 ettari è andata in fumo solo nell’ultima settimana, tra il 15 e il 21 luglio, a causa di 87 distinti focolai.

I dati, elaborati da Legambiente partendo dalle analisi Effis – Copernicus, rivelano una situazione particolarmente critica. Tra i primi dieci comuni italiani per ettari bruciati dall’inizio dell’anno, ben nove si trovano in Sicilia.

Bivona è il comune più colpito, con 2.452 ettari distrutti, seguito da Butera, Campofelice di Fitalia, Castronovo di Sicilia, Salemi, Sutera e Agrigento. A livello del Mezzogiorno, il totale degli ettari bruciati nello stesso periodo ammonta a 34.341, con il 70% di questa superficie concentrato in Sicilia.

Appello per un Piano Nazionale Antincendi

Di fronte a questa emergenza, Legambiente ha ribadito l’urgenza di un piano nazionale antincendi che ponga al centro la prevenzione e un rafforzamento dei controlli. L’associazione, che in precedenza aveva invocato l’intervento dell’esercito, sottolinea la necessità di misure strutturali per contrastare efficacemente il fenomeno. Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette di Legambiente, ha commentato: “L’Italia continua a rincorrere il fuoco, e lo fa con sempre più fatica.

Intanto a pagare lo scotto sono i territori, l’ambiente, la biodiversità e i cittadini. La prevenzione è l’unica difesa efficace contro i roghi”.

A livello regionale, Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia, ha aggiunto un ulteriore appello: “Chiediamo la convocazione dei comitati provinciali sull’ordine e la sicurezza per consentire e organizzare il dispiegamento di tutte le forze necessarie al fine di potenziare le azioni di presidio su tutto il territorio. Occorre trattare l’emergenza incendi come una calamità naturale e attivare una rete nazionale e internazionale di intervento con mezzi e attrezzature antincendio”.

Iniziative Locali ad Agrigento contro i Roghi

Anche a livello locale si stanno mobilitando risorse e iniziative.

Ad Agrigento, il Comune ha promosso un tavolo di crisi che coinvolge attivamente le associazioni ambientaliste. L’obiettivo è coordinare le attività di segnalazione dei potenziali rischi e dei primi focolai, al fine di ridurre i danni al patrimonio verde della città. L’assessore Giuseppe Riccobene ha invitato tutte le sigle impegnate nella tutela della natura a un incontro per definire una struttura operativa comune e rafforzare la collaborazione.

Il sindaco Michele Sodano ha evidenziato che, nonostante gli incendi abbiano interessato prevalentemente sterpaglie, è fondamentale rafforzare la cooperazione tra amministrazione, associazioni e cittadini per la tutela e la valorizzazione del patrimonio arboreo e naturalistico.

Queste iniziative locali si inseriscono in un quadro più ampio di emergenza regionale, con la richiesta di maggiori risorse e strumenti per la prevenzione e la gestione degli incendi, in linea con le sollecitazioni di Legambiente e delle istituzioni coinvolte.