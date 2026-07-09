Sabato 11 luglio torna l'iniziativa “Dona la Spesa” di Coop Alleanza 3.0 e Nova Coop, per raccogliere cibo e materiali destinati agli animali abbandonati. L'evento coinvolge oltre 230 punti vendita Coop Alleanza 3.0 e 55 della rete Nova Coop in Piemonte e alta Lombardia. All’ingresso dei supermercati aderenti, i volontari distribuiranno un elenco di articoli suggeriti per la donazione: scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari e accessori. I materiali raccolti saranno destinati a circa 170 strutture per cani e gatti senza famiglia.

Nelle edizioni precedenti, Coop Alleanza 3.0 ha raccolto 63 tonnellate, Nova Coop oltre 24 tonnellate di alimenti.

Come partecipare e i beneficiari delle donazioni

Per tutta la giornata dell'11 luglio, soci e clienti potranno acquistare e consegnare alimenti e prodotti per animali ai volontari. Le donazioni sono indirizzate a canili, gattili e associazioni di volontariato per l'accoglienza, la cura e il recupero degli animali abbandonati. In provincia di Torino, la raccolta si svolge in 26 punti vendita Nova Coop (supermercati e superstore), coinvolgendo associazioni locali: Bastardini ODV ETS – Rifugio 'Il Bau', La Cincia, Protezione Micio ODV, Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Ivrea APS, Gli Amici di Wolf ODV, Eporedia Animali ODV, Gattagorà, Il Sogno del Gatto, Arca di Piera, In Punta di Coda, Rifugio Micioso 'I Ciaparat', Mondogatto, L.I.D.A.

e Le Sfigatte Onlus.

Fino al 26 luglio, è possibile partecipare anche online tramite easycoop (il materiale donato sarà devoluto all’ENPA). L'iniziativa offre una risposta concreta all'abbandono degli animali, che nei mesi estivi raggiunge il suo picco, sovraccaricando le strutture di accoglienza. Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop, ha sottolineato: «Con Dona la Spesa per gli amici animali vogliamo offrire un aiuto concreto e sensibilizzare sull'importanza del possesso responsabile degli animali d'affezione».

I numeri delle edizioni passate

L'edizione 2025 di “Dona la Spesa per gli amici animali” ha permesso di raccogliere oltre 24 tonnellate di alimenti nei punti vendita Nova Coop e 63 tonnellate di materiali tramite Coop Alleanza 3.0.

Queste donazioni hanno sostenuto circa 170 strutture e numerose associazioni impegnate nella tutela degli animali d'affezione. L'iniziativa conferma la fondamentale collaborazione tra cittadini, cooperative e volontariato per affrontare le emergenze legate all'abbandono.