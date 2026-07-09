L'11 luglio la Puglia sarà protagonista di una significativa giornata di spesa solidale dedicata al benessere degli animali. Numerosi supermercati Coop Alleanza 3.0 sul territorio regionale ospiteranno un'importante iniziativa benefica, volta a raccogliere fondi e prodotti essenziali per i canili e gattili locali. L'evento, frutto della collaborazione tra Coop Alleanza 3.0 e diverse associazioni animaliste del luogo, mira a fornire un concreto supporto alle strutture che ogni giorno si prendono cura di cani e gatti in difficoltà, garantendo loro cibo e prodotti specifici.

La giornata di solidarietà nei supermercati pugliesi

Per l'intera giornata di giovedì 11 luglio, i clienti dei punti vendita Coop aderenti avranno l'opportunità di contribuire attivamente. Sarà possibile acquistare e donare una vasta gamma di articoli, tra cui cibo secco e umido, sabbia per lettiere e altri prodotti fondamentali per l'igiene e la cura degli animali ospitati nei rifugi. La presenza di volontari delle associazioni animaliste sarà un elemento chiave: essi saranno a disposizione nei supermercati per accogliere le donazioni, fornire informazioni dettagliate sulle attività dei canili e gattili coinvolti e sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'adozione responsabile. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di sensibilizzazione e supporto agli animali abbandonati, un tema che assume particolare rilevanza durante il periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da un preoccupante aumento degli ingressi nelle strutture di accoglienza.

Gli organizzatori sottolineano come 'La solidarietà verso gli animali sia un gesto di grande civiltà e responsabilità', un messaggio che invita tutti a partecipare.

Coop Alleanza 3.0 e l'impegno per il benessere animale

Il ruolo di Coop Alleanza 3.0 in questa campagna di solidarietà è fondamentale. Essendo una delle principali cooperative di consumatori a livello nazionale, con una forte presenza anche in Puglia, l'azienda si distingue per il suo impegno costante nel settore della responsabilità sociale d'impresa. Attraverso iniziative come questa, Coop Alleanza 3.0 rafforza il suo legame con le comunità locali, promuovendo regolarmente campagne di raccolta fondi e prodotti a favore di individui e, in questo caso specifico, di animali in condizioni di difficoltà.

La missione della cooperativa va oltre la semplice attività commerciale, puntando a favorire la partecipazione attiva dei suoi soci e clienti alle iniziative di solidarietà. L'obiettivo è contribuire concretamente al benessere collettivo e alla tutela degli animali, promuovendo una cultura di rispetto e cura verso tutte le forme di vita.