La Città Metropolitana di Torino ha ufficialmente annunciato la sua adesione all'Associazione Europea delle Vie Francigene, un'iniziativa di grande rilevanza che segna l'ingresso dell'ente torinese in una prestigiosa rete internazionale. Questa decisione strategica, formalizzata attraverso una delibera, è volta a potenziare in modo significativo la valorizzazione e promozione degli itinerari storici che attraversano il continente europeo. L'adesione mira a rafforzare la collaborazione tra i numerosi territori coinvolti lungo questi percorsi millenari e a stimolare attivamente lo sviluppo di progetti comuni, con un'attenzione particolare al turismo sostenibile e alla tutela e fruizione del ricco patrimonio culturale.

Un'opportunità per la Via Francigena e il Piemonte

L'Associazione Europea delle Vie Francigene raggruppa enti e istituzioni provenienti da numerosi paesi del continente, con la missione primaria di promuovere e valorizzare l'intero tracciato della Via Francigena. Questo celebre itinerario storico, che affonda le sue radici nel Medioevo e congiunge tradizionalmente Canterbury a Roma, estendendosi poi fino ai porti della Puglia, rappresenta un asse culturale e spirituale di fondamentale importanza per l'Europa. Per il territorio piemontese, l'adesione della Città Metropolitana di Torino costituisce un momento cruciale, poiché consentirà di ottenere una maggiore visibilità su scala internazionale.

Questo si tradurrà anche in nuove e significative opportunità di collaborazione e accesso a finanziamenti specifici, destinati allo sviluppo di progetti innovativi legati ai cammini storici e al loro prezioso indotto economico e culturale.

Sviluppo del turismo lento e valorizzazione territoriale

L'ingresso in questa rete internazionale consentirà alla Città Metropolitana di Torino di partecipare attivamente e con un ruolo propositivo alle numerose iniziative promosse dall'associazione. Questo contributo sarà fondamentale non solo per la valorizzazione dei percorsi locali della Via Francigena che attraversano il territorio, ma anche per dare un deciso impulso al turismo lento. Questa modalità di viaggio, che privilegia l'esperienza autentica, la sostenibilità e la scoperta approfondita delle peculiarità locali, è in linea con le moderne tendenze del settore.

Tra gli obiettivi primari vi è anche quello di incrementare significativamente la conoscenza e la fruizione del ricco patrimonio culturale e naturale del territorio, attraverso il coinvolgimento capillare di cittadini, associazioni e operatori turistici locali. La delibera di adesione sottolinea, inoltre, l'importanza strategica di sviluppare sinergie efficaci e durature con altri enti e territori europei, al fine di promuovere una crescita armoniosa e condivisa di un turismo sostenibile e responsabile, capace di generare benefici economici, sociali e ambientali a lungo termine per l'intera comunità.