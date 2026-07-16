Un sequestro preventivo di vasta portata è stato eseguito a Matera, dove un'area di oltre 54.000 metri quadrati, adibita a discarica, è stata posta sotto sigillo. L'operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, è scattata su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, a seguito di una richiesta della Procura della Repubblica.

L'area interessata era impiegata per il deposito incontrollato di rifiuti speciali e per lo stoccaggio di materie prime secondarie. Le attività investigative che hanno portato al provvedimento hanno incluso l'acquisizione di documentazione, osservazione diretta, pedinamenti e controlli mirati.

A seguito delle indagini, il titolare dell'impresa responsabile della gestione del deposito è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

L'indagine e le sue fasi

L'operazione ha richiesto una serie approfondita di accertamenti per documentare l'illecito. La raccolta di prove ha compreso l'analisi di documenti pertinenti e un'attenta osservazione dell'area. Queste fasi investigative, unite a pedinamenti e controlli specifici, hanno permesso di evidenziare la presenza di rifiuti speciali depositati senza le necessarie autorizzazioni, culminando nel provvedimento di sequestro.

Il contrasto alle discariche abusive in Italia

Il sequestro di discariche abusive rappresenta una delle principali misure di contrasto al fenomeno della gestione illecita dei rifiuti nel territorio nazionale.

Operazioni simili sono state condotte anche in altre regioni, dove le autorità hanno sequestrato aree destinate a depositi illeciti, sia su terreni privati che demaniali. In tali contesti, sono stati rinvenuti materiali pericolosi come eternit, rottami ferrosi e altri componenti metallici. Questi interventi, generalmente convalidati da provvedimenti giudiziari, si inseriscono in un più ampio quadro di attività di controllo e tutela ambientale, svolte dagli organi di polizia e dalle autorità giudiziarie per arginare il problema delle discariche abusive e della gestione illecita dei rifiuti.