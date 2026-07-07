L'azienda Mutti ha trasformato i terreni di Montechiarugolo in un'Oasi Affiliata Wwf. L'iniziativa mira a migliorare gli ecosistemi locali, incrementando la biodiversità e valorizzando il patrimonio ecologico. Il progetto si inserisce nel Programma Oasi Affiliate Wwf per ampliare la rete di aree naturali tutelate, coinvolgendo soggetti privati nella conservazione.
Mutti è la prima grande azienda alimentare a impegnarsi in tale progetto. L'Oasi Affiliata di Montechiarugolo rappresenta un traguardo nel percorso di sostenibilità e consolida la storica partnership con Wwf Italia.
Il progetto unifica diverse iniziative di ripristino ambientale avviate dal 2019, inclusa la "Casa delle Rondini", realizzata per sostenere la nidificazione di specie di uccelli protette.
L'Impegno per la Biodiversità e la Rete Ecologica
Il Programma Oasi Affiliate Wwf coinvolge realtà private, con supporto tecnico-scientifico. Laura Marchelli, Sustainability Manager di Mutti S.p.A.: "Con questo progetto vogliamo dimostrare che la tutela della biodiversità può trovare spazio anche accanto alle attività produttive, per un modello industriale più resiliente e sostenibile".
Marco Galaverni, direttore Oasi, Educazione e Attivazione: "Il sito di Montechiarugolo, con i suoi ambienti ripristinati, rappresenta un nodo prezioso per la connettività ecologica dell'alta pianura parmense".
L'Espansione del Programma Wwf e i Benefici Territoriali
Con l'ingresso di Mutti, il programma delle Oasi Affiliate Wwf raggiunge 17 realtà private coinvolte. Queste contribuiscono alla conservazione della biodiversità, per un totale di oltre 3.000 ettari tutelati. Un risultato che rafforza l'impegno per la sostenibilità.