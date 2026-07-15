Il Comune di Pescara ha annunciato un'ondata di calore di livello tre, contrassegnata dal colore rosso, prevista per giovedì 16 e venerdì 17 luglio. L'allerta, basata sul Bollettino del Dipartimento epidemiologico Ssr Asl Roma e del Sistema Nazionale di previsione ondate di calore del Ministero della Salute, riguarda specificamente la città adriatica, dove sono state attivate misure preventive e di assistenza per tutelare la popolazione, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili.

Il Servizio Protezione Civile comunale ha diramato una serie di indicazioni essenziali per affrontare l'emergenza.

Si raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde, in particolare tra le 11 e le 18, e di garantire la protezione di bambini e anziani dall'esposizione diretta ai raggi solari. È inoltre fortemente sconsigliato il consumo di bevande alcoliche, zuccherate o contenenti caffeina. Un monito importante riguarda la sicurezza di neonati e animali domestici: è vietato lasciarli nell'abitacolo delle auto, anche per brevi periodi. Per gli animali domestici, è fondamentale assicurare sempre acqua fresca e non farli uscire nelle ore di punta per prevenire il contatto con l'asfalto rovente.

Servizi di supporto e Piano Emergenza Caldo a Pescara

L'assessorato alle Politiche sociali, sotto la guida di Adelchi Sulpizio, ha confermato l'operatività del Piano per l’emergenza caldo, un servizio attivo fino al 31 agosto.

Questa iniziativa è volta a fornire supporto concreto a persone anziane e cittadini fragili che non dispongono di una rete familiare. Tra i servizi offerti figurano la consegna di farmaci a domicilio, l'accompagnamento per visite mediche programmate o improrogabili e la consegna della spesa alimentare.

Le attività sono gestite attraverso il Segretariato Sociale, contattabile al numero 085 428 30 43, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Il Comune si avvale anche della preziosa collaborazione dell’Associazione Isav, responsabile del Punto Unico Fragilità (P.U.F.), i cui numeri dedicati sono 350 089 40 08 e 351 603 06 43, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30.

Per l'assistenza durante i fine settimana e i giorni festivi, il riferimento è la Croce Rossa Italiana – Comitato di Pescara, raggiungibile telefonicamente al 388 146 89 49. Gli orari di contatto sono: venerdì dalle 15 alle 18, e sabato, domenica e festivi dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18.

Situazione nazionale e previsioni meteo

L'ondata di calore che sta interessando Pescara si inserisce in un più ampio contesto nazionale, caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate e condizioni di allerta in numerose città italiane. Le previsioni indicano che tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio il numero delle città con bollino rosso aumenterà significativamente, raggiungendo quota sedici. Si prevedono temperature massime particolarmente intense in diverse località: fino a 44 gradi nelle zone interne della Sardegna, 41 gradi a Oristano, 40 gradi a Terni, Foggia e Caltanissetta, 39 gradi a Firenze, 38 gradi a Roma e 36 gradi a Milano.

Le autorità sanitarie e la Protezione civile hanno reiterato l'importanza della massima attenzione per prevenire i rischi sanitari legati al caldo e per ridurre il rischio di incendi, che in queste condizioni climatiche può aumentare drasticamente. Parallelamente, si segnala un cambiamento delle condizioni meteorologiche per alcune regioni del Nord Italia, dove sono attesi temporali di forte intensità. Questi fenomeni porteranno a un temporaneo abbassamento delle temperature, che tuttavia si manterranno su valori elevati.