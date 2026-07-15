Pescara si prepara ad affrontare un'intensa ondata di calore. Per giovedì 16 e venerdì 17 luglio, è stato infatti diramato un avviso di allerta di livello tre, identificato con il bollino rosso, secondo il bollettino congiunto del Dipartimento epidemiologico SSR ASL Roma e del Sistema Nazionale di previsione ondate di calore del Ministero della Salute. Questa classificazione indica un rischio elevato per la salute, con temperature particolarmente elevate e persistenti che possono avere effetti negativi anche sulla popolazione sana e attiva.

Il Servizio Protezione Civile del Comune di Pescara ha fornito una serie di indicazioni essenziali per affrontare al meglio le giornate più calde.

Si raccomanda vivamente di evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, specificamente dalle 11 alle 18, quando l'irraggiamento solare è più intenso. È fondamentale proteggere bambini e anziani, evitando la loro esposizione diretta al sole in queste fasce orarie. Tra le altre precauzioni, si consiglia di non consumare bevande alcoliche, zuccherate o contenenti caffeina, che possono contribuire alla disidratazione. Un'attenzione particolare va rivolta agli animali domestici e ai neonati: è assolutamente vietato lasciarli negli abitacoli delle auto, anche per brevi periodi. Per gli animali, è cruciale assicurare sempre acqua fresca e impedire loro di uscire nelle ore più calde per evitare il contatto con l'asfalto rovente.

Sostegno e assistenza per i più fragili

L’assessorato alle Politiche sociali, sotto la guida di Adelchi Sulpizio, ha confermato l'attivazione del Piano per l’emergenza caldo, operativo fino al 31 agosto. Questa iniziativa è pensata per offrire un sostegno concreto alle persone anziane e fragili che non dispongono di una rete familiare. Tra i servizi garantiti figurano la consegna di farmaci a domicilio, l'accompagnamento per visite mediche programmate o improrogabili e la consegna della spesa alimentare. Per accedere a questi servizi, è possibile contattare il Segretariato Sociale al numero 085 428 30 43, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00.

La collaborazione con l’Associazione ISAV (Punto Unico Fragilità) estende l'assistenza attraverso i numeri 350 089 40 08 e 351 603 06 43, operativi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30. L'assistenza è assicurata anche nei fine settimana e nei giorni festivi grazie all'intervento della Croce Rossa Italiana – Comitato di Pescara, contattabile al 388 146 89 49, il venerdì dalle 15:00 alle 18:00 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

Il quadro nazionale dell'allerta caldo

L'ondata di calore che sta interessando Pescara si inserisce in un contesto nazionale più ampio. Il bollettino del Ministero della Salute per giovedì 16 luglio ha infatti evidenziato che il livello massimo di allerta, il Bollino Rosso, è stato esteso a ben quindici città italiane, tra cui figura anche Pescara.

Il Bollino Rosso indica una situazione di emergenza sanitaria, con possibili ripercussioni sulla salute di tutta la popolazione. Oltre a queste, altre cinque città sono state classificate con il Bollino Arancione, che segnala condizioni meteo potenzialmente pericolose per i soggetti più vulnerabili. Infine, sette città rientrano nel Bollino Giallo, un livello di pre-allerta che indica temperature elevate ma senza condizioni critiche diffuse. Le autorità sanitarie ribadiscono l'importanza di adottare comportamenti prudenti: limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenere un’adeguata idratazione e prestare particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili, come anziani, bambini e persone affette da patologie croniche.