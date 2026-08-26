AnconAmbiente sarà protagonista a Fabriano, in provincia di Ancona, dal 28 al 30 agosto 2026, in occasione dello Zero Festival. L'evento, patrocinato dal Comune di Fabriano e ospitato presso i Giardini Regina Margherita, vede l'azienda – gestore dei servizi di igiene urbana e ambientale nel territorio – impegnata in una partnership tecnica. Questa collaborazione è strategicamente focalizzata sull'organizzazione, sulla sostenibilità e sulla qualità dello spazio pubblico.

Nelle tre giornate, ricche di musica, cultura, sport, creatività, enogastronomia e socialità, AnconAmbiente avrà un ruolo chiave nella gestione dei rifiuti e nella pulizia dell'area, assicurando il decoro urbano e la tutela ambientale.

Il festival, inoltre, ribadisce la sua impostazione plastic free, consolidando il proprio impegno per la sostenibilità ambientale. Per l'intera durata della manifestazione, sarà allestito un corner AnconAmbiente, presidiato da un'operatrice, dove i partecipanti potranno ritirare gratuitamente sacchi di carta, sacchi biodegradabili e sottolavelli per la raccolta della frazione organica.

Iniziative per la sostenibilità e la sensibilizzazione

Presso il corner saranno altresì distribuiti posaceneri portatili in carta, progettati per essere riutilizzati fino a venti volte prima di essere destinati alla raccolta differenziata della carta. Questi dispositivi mirano a contrastare l'abbandono dei mozziconi negli spazi pubblici; i mozziconi raccolti dovranno poi essere conferiti nel rifiuto indifferenziato.

L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sull'importanza di una corretta raccolta differenziata e sulla cura del bene comune.

Antonio Gitto, presidente di AnconAmbiente, ha sottolineato l'importanza di un approccio consapevole: "Un grande evento deve saper coniugare partecipazione e responsabilità: differenziare correttamente, non abbandonare un rifiuto o un mozzicone, prendersi cura dello spazio pubblico sono gesti semplici, ma decisivi. La sostenibilità passa anche da qui".

Il ruolo di AnconAmbiente nel contesto locale

AnconAmbiente opera quotidianamente come gestore dei servizi ambientali nel territorio di Fabriano, che ha concesso il patrocinio all'iniziativa. La sinergia con lo Zero Festival si configura come un naturale punto di incontro tra un servizio di pubblica utilità e un evento capace di attrarre un vasto pubblico, ponendo al centro della manifestazione temi cruciali come la green economy, l'economia circolare e il decoro urbano. L'impegno dell'azienda durante il festival è volto a garantire che i Giardini Regina Margherita siano fruibili appieno, nel rispetto dell'ambiente e della collettività.