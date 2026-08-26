La Regione Campania si prepara ad affrontare un'intensa ondata di calore. Attraverso il suo Centro Funzionale, la Protezione Civile ha diramato un'importante allerta per ondate di calore, valida a partire dalle ore 8 di giovedì 27 agosto e destinata a protrarsi fino alle ore 20 di domenica 30 agosto. L'avviso di criticità, classificato come moderato ed elevato, interessa specifici comuni del territorio regionale, invitando alla massima cautela.

Le previsioni indicano un significativo innalzamento delle temperature, che potranno superare i valori medi stagionali di ben 6-7 gradi centigradi.

Si attendono picchi fino a 41 gradi, con la giornata di venerdì 28 agosto che si preannuncia come la più critica sotto il profilo termico. A rendere la situazione ancora più gravosa sarà l'elevato tasso di umidità, che, specialmente durante le ore serali e notturne e nelle aree costiere, è previsto superare il 60-70%. Per la città di Napoli, in particolare, si stima un record dell'80% di umidità, aggravato da condizioni di scarsa ventilazione, che aumenteranno la percezione del caldo afoso.

Consigli e Precauzioni per l'Ondata di Calore

Di fronte a questo scenario, la Protezione Civile ha emesso una serie di raccomandazioni fondamentali per la tutela della salute pubblica. Si consiglia vivamente di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, evitando l'esposizione diretta al sole e la pratica di attività fisiche all'aperto.

È altrettanto importante limitare gli spostamenti in auto, preferendo, quando possibile, mezzi alternativi o orari meno critici.

Una particolare attenzione deve essere rivolta alle categorie più vulnerabili: cardiopatici, anziani, bambini e tutti i soggetti a rischio sono invitati a seguire scrupolosamente le indicazioni. Per garantire il benessere negli ambienti domestici, è consigliabile tenere sempre correttamente arieggiati i locali e, soprattutto, bere molta acqua per mantenersi adeguatamente idratati. Non va dimenticata la cura degli animali domestici, anch'essi sensibili agli effetti del caldo estremo. Le autorità locali sono inoltre sollecitate a mantenere attive e rafforzare le procedure di vigilanza e assistenza per le fasce più fragili della popolazione, garantendo un supporto costante.

Il Ruolo Strategico della Protezione Civile Regionale

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania svolge un ruolo cruciale nella gestione di queste emergenze. La sua attività principale consiste nel monitorare costantemente le condizioni meteorologiche e ambientali, segnalando tempestivamente le situazioni di rischio. È responsabile dell'emissione dei bollettini di allerta, strumenti essenziali per informare cittadini ed enti locali sui potenziali pericoli.

Attraverso una gestione efficace delle comunicazioni di emergenza, l'obiettivo primario del Centro Funzionale è prevenire e ridurre i rischi per la popolazione. Questo approccio proattivo permette di attivare le misure necessarie per la sicurezza e il benessere dei residenti della Campania, mitigando gli impatti delle ondate di calore e di altri eventi climatici avversi.