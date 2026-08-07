Ad Anguillara Sabazia è stata ufficialmente inaugurata la Piazzola Belvedere, nota anche come “La Sedia”, un nuovo e suggestivo punto di affaccio sul lago di Bracciano. La cerimonia, svoltasi il 6 agosto 2026 lungo la strada circumlacuale provinciale 11b, ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali, tra cui il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna; i sindaci di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano; il presidente del Consorzio Lago di Bracciano; il capo segreteria del sindaco di Roma; e il segretario particolare Luca Galloni.

Questo nuovo spazio panoramico, che rientra nell’area protetta del Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano, è stato completamente riqualificato. L’intervento ha previsto una nuova pavimentazione in selciato, l’installazione di un moderno guard rail, panchine e cestini per i rifiuti, migliorando così estetica e fruibilità. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio piano triennale straordinario promosso dal Consorzio Lago di Bracciano fin dal 2009, grazie ai contributi dell’allora Provincia e dell’attuale Città metropolitana di Roma. L’obiettivo è la manutenzione del verde, la pulizia e la valorizzazione dei punti di affaccio, a beneficio sia dei residenti che dei numerosi visitatori.

Il progetto di riqualificazione e le prossime tappe

Durante la cerimonia, il presidente del Consorzio Lago di Bracciano, Francesco Pizzorno, ha evidenziato l’importanza strategica di queste opere per la valorizzazione del territorio lacustre. Hanno presenziato i sindaci Angelo Pizzigallo (Anguillara Sabazia), Marco Crocicchi (Bracciano) e Claudia Maciucchi (Trevignano), a testimonianza del sostegno congiunto delle amministrazioni. L’intervento sulla “La Sedia” è solo il primo passo: nei prossimi mesi, infatti, è già in programma il restauro della piazzola “La Boricella”, anch’essa situata nel comune di Anguillara Sabazia, proseguendo il piano di miglioramento delle aree panoramiche.

Anguillara Sabazia: un gioiello sul lago di Bracciano

Situata a soli 32 chilometri da Roma, Anguillara Sabazia si erge su un promontorio che offre una vista privilegiata sul lago di Bracciano. Con una popolazione di oltre 14.200 abitanti, il comune è celebre per la sua posizione strategica e la prossimità al lago di Martignano. Il territorio circostante è ricco di punti di interesse naturalistico e culturale, ed è tutelato dal Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano, un’istituzione che si impegna attivamente nella promozione di iniziative di valorizzazione ambientale e turistica dell’intera area lacustre.