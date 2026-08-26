La Regione Basilicata ha compiuto un passo decisivo nella mitigazione del rischio idrogeologico, annunciando il quasi totale completamento degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con il 98% dei progetti ormai conclusi, la regione ha dimostrato un impegno concreto e una notevole efficienza nell'attuazione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza del territorio.

Progressi e Investimenti nel Contrasto al Dissesto

Il bilancio degli interventi è estremamente positivo: su 64 progetti programmati per la riduzione del rischio idrogeologico, ben 63 sono stati portati a termine.

Questo ambizioso programma ha comportato un investimento complessivo superiore agli 82 milioni di euro, risorse impiegate per opere cruciali di consolidamento e messa in sicurezza. Tali interventi sono stati mirati specificamente a contrastare i fenomeni di frana e alluvione, proteggendo le aree più vulnerabili della Basilicata. L'assessore regionale all'Ambiente ha evidenziato come “il risultato raggiunto testimonia la capacità della Basilicata di utilizzare in modo efficace le risorse del PNRR per la tutela del territorio”, sottolineando la visione strategica e l'operatività dimostrate.

Impatto e Benefici per la Comunità Lucana

La distribuzione capillare delle opere completate ha interessato l'intero territorio lucano, estendendosi dai centri urbani alle aree rurali maggiormente esposte al dissesto.

La messa in sicurezza di queste zone rappresenta un pilastro fondamentale per la prevenzione di danni significativi a persone, infrastrutture vitali e attività produttive locali, garantendo così una maggiore resilienza e sicurezza per le comunità. Attualmente, un solo intervento resta da ultimare, con la previsione di una sua conclusione entro la fine dell'anno. Le autorità regionali hanno inoltre rimarcato l'importanza della collaborazione sinergica tra tutti gli attori coinvolti – enti locali, tecnici specializzati e imprese – un fattore che si è rivelato “fondamentale per rispettare i tempi e garantire la qualità degli interventi”, assicurando l'efficacia e la durabilità delle soluzioni adottate.