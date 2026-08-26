Oltre cinquanta persone hanno assistito, nella serata di ieri, a un evento eccezionale sulla spiaggia di Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara (Trapani): la schiusa di un nido di tartaruga Caretta caretta. Il nido, situato all’altezza della via 155a est, era stato attentamente monitorato e recintato per cinquantanove giorni, da quando una tartaruga adulta vi aveva deposto le uova.

I volontari presenti hanno creato manualmente un varco sulla sabbia, facilitando il percorso delle piccole tartarughe Caretta caretta verso il mare. Questo intervento ha permesso agli esemplari appena nati di raggiungere l’acqua in sicurezza, sotto lo sguardo attento dei partecipanti.

Monitoraggio e Tutela delle Tartarughe Marine

Il nido di via 155a est non è l’unico sul litorale tra Triscina e Torretta Granitola. Operatori e volontari, impegnati nella tutela della fauna marina, hanno segnalato altri nidi. Si attende in particolare la schiusa di un secondo nido di tartaruga nei pressi del villaggio turistico Kartibubbo.

Le attività di monitoraggio e protezione dei nidi di tartaruga Caretta caretta sono fondamentali per la conservazione di questa specie protetta, che depone le uova sulle spiagge del Mediterraneo. La recinzione dei siti e la collaborazione tra volontari e cittadini sono strumenti essenziali per aumentare le probabilità di sopravvivenza dei piccoli esemplari.

Il Contesto Ambientale del Litorale di Campobello di Mazara

Il tratto di costa tra Triscina, Tre Fontane e Torretta Granitola è noto per i suoi habitat favorevoli alla nidificazione delle tartarughe marine. Qui, la sorveglianza dei nidi e le iniziative di sensibilizzazione coinvolgono associazioni ambientaliste e comunità locali, contribuendo alla salvaguardia della biodiversità costiera.

La presenza di più nidi in pochi chilometri di litorale conferma l’importanza di queste spiagge per la riproduzione della Caretta caretta nel Mediterraneo. Ciò sottolinea il ruolo cruciale delle attività di protezione e monitoraggio svolte a livello locale.