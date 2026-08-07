Fondazione Cariverona rafforza il proprio sostegno alle comunità energetiche rinnovabili del territorio anconetano. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un finanziamento complessivo di 73.200 euro destinato a tre realtà impegnate nello sviluppo dei rispettivi piani operativi.

I contributi alle tre comunità energetiche

Le risorse saranno così ripartite: 25mila euro alla Cer Città Appenninica, 24mila euro alla Fondazione Fratello Sole e 24.200 euro a Jesi Energie di Comunità Ets.

La Cer Città Appenninica, promossa nel territorio di Fabriano con il coinvolgimento del Comune, della Caritas della Diocesi di Fabriano-Matelica e dell'Unione Montana Esino-Frasassi, utilizzerà il contributo per passare dalla fase di costituzione a quella di sviluppo operativo.

Il progetto sosterrà la gestione amministrativa e tecnica, gli adempimenti e i rapporti con il Gestore dei servizi energetici (Gse), oltre alle attività di informazione rivolte a cittadini, imprese, scuole, associazioni e Comuni interessati.

Gli interventi a Senigallia e Jesi

La Fondazione Fratello Sole, attiva nei territori di Senigallia, Montemarciano, Chiaravalle e Monte San Vito, investirà nel rafforzamento amministrativo, tecnico, economico e sociale della comunità energetica.

Tra le iniziative previste figurano anche la realizzazione di un rapporto di impatto, pensato per favorire il dialogo con le piccole e medie imprese, e l'acquisizione di strumenti e competenze per analizzare i dati del Gse e i flussi energetici delle diverse configurazioni.

Jesi Energie di Comunità Ets, invece, utilizzerà il contributo per acquisire e personalizzare una piattaforma digitale dedicata alla gestione della comunità energetica e delle configurazioni di autoconsumo, oltre a potenziare la propria struttura operativa con una figura part-time destinata alle attività amministrative.

Il commento

"Non ci siamo fermati alla costituzione delle comunità energetiche né all'erogazione di un primo contributo - commenta Bruno Giordano, presidente di Fondazione Cariverona - abbiamo scelto di restare al loro fianco nel passaggio più delicato, quello in cui un'idea deve diventare organizzazione, competenza e servizio".