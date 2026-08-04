Imperia sta affrontando un'ondata di calore eccezionale, con l'umidità dell'aria che ha toccato il 90% alle 17:00. Questo valore, combinato con una temperatura misurata di 28,1 gradi, ha innalzato la temperatura percepita a 33-34 gradi. La situazione si inserisce nel contesto del terzo giorno consecutivo di bollino rosso per le ondate di calore, un'allerta emanata e valida almeno fino a giovedì.

Condizioni climatiche estreme e dati record

L'elevatissimo tasso di umidità registrato a Imperia accomuna il Levante ligure a regioni del mondo notoriamente caratterizzate da un'alta concentrazione di vapore acqueo nell'atmosfera, come le foreste pluviali dell'Amazzonia o le aree monsoniche del Sud-Est asiatico, dove i valori si avvicinano o superano il 90%.

Queste condizioni, particolarmente intense lungo la costa imperiese, stanno causando una debolissima escursione termica tra il giorno e la notte. La temperatura minima odierna nel capoluogo è stata di 26,6 gradi, il valore più alto dal 16 agosto 2025, quando il termometro non era sceso sotto i 27,5 gradi. La massima di oggi ha raggiunto i 29,8 gradi.

Quarantotto notti tropicali consecutive e il quadro regionale

L'estate 2026 a Imperia è segnata da un fenomeno persistente: l'ultima notte non tropicale, con una minima inferiore ai 20 gradi (precisamente 19,7 gradi), risale al 17 giugno. Da allora, si contano ben 48 notti consecutive in cui la temperatura non è mai scesa al di sotto dei 20 gradi.

A livello regionale, nella stessa giornata, la temperatura massima in Liguria è stata rilevata a Sesta Godano, in provincia di La Spezia, raggiungendo i 36,9 gradi, sebbene con un tasso di umidità decisamente inferiore, pari al 25%.

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal), l'ente incaricato del monitoraggio e della salvaguardia ambientale nella regione, ha fornito i dati che descrivono questa situazione. Tra le sue funzioni primarie rientrano la raccolta e l'analisi delle informazioni meteorologiche, la gestione delle allerte e la diffusione di dati sui fenomeni climatici e ambientali di rilevanza per la cittadinanza e le autorità locali.