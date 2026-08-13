In risposta alle ondate di caldo estremo che stanno colpendo la regione, gli agricoltori della Puglia hanno adottato misure innovative per salvaguardare i loro raccolti di pomodori. Questa iniziativa prevede la copertura dei campi con appositi teli protettivi, una soluzione divenuta indispensabile per mitigare gli effetti delle alte temperature e dell'intensa irradiazione solare estiva.

Protezione dei pomodori: la strategia pugliese contro il caldo

La decisione di coprire le coltivazioni di pomodori con teli speciali è una strategia mirata a prevenire danni significativi ai frutti.

Le condizioni climatiche estreme possono causare scottature dirette, compromettendo irrimediabilmente la qualità e il valore commerciale. Questa pratica è cruciale per mantenere gli standard qualitativi della produzione e assicurare una maturazione ottimale. La protezione attiva dei campi è diventata una prassi consolidata tra i coltivatori pugliesi, che intervengono tempestivamente per contrastare gli effetti negativi del surriscaldamento. L'obiettivo è duplice: salvaguardare la quantità e la qualità del prodotto finale, elementi fondamentali per l'economia agricola regionale.

Coldiretti Puglia: supporto e tutela del settore agricolo

Coldiretti Puglia, in quanto autorevole organizzazione di rappresentanza e assistenza per l'agricoltura regionale, svolge un ruolo cruciale nel supportare gli agricoltori.

L'associazione si impegna attivamente nella tutela degli interessi del settore, promuovendo iniziative volte a migliorare la sostenibilità e la sicurezza delle produzioni. Tra le sue funzioni rientrano la divulgazione di buone pratiche agronomiche e la sensibilizzazione sulle problematiche derivanti dai cambiamenti climatici. Di fronte all'attuale scenario di emergenza, Coldiretti Puglia ha intensificato il proprio sostegno, fornendo indicazioni tecniche e consulenze mirate. L'impegno è volto a garantire la continuità della produzione e a proteggere le colture distintive del territorio, come il pomodoro, eccellenza agricola della regione. Queste azioni sono fondamentali per preservare il patrimonio agricolo pugliese e assicurare un futuro resiliente al settore.