Tra i tanti aiuti ipotizzati o messi in campo dal governo e dall'Europa per aiutare le famiglie in questo periodo di emergenza non solo sanitaria ma anche economica, anche Unipol Sai ha scelto di fare la sua parte, scendendo in campo per dare un aiuto concreto ai propri clienti. Nei giorni scorsi infatti è stata data la notizia secondo cui verrà rimborsata dall'assicurazione una mensilità della polizza RC auto in corso.

Un aiuto concreto per andare incontro alle tasche delle famiglie che in modo più o meno pesante stanno risentendo dei problemi causati dal Coronavirus.

La compagnia bolognese è stata la prima a proporre un'iniziativa economica a favore dei propri contribuenti. Le politiche anti-coronavirus di Unipol Sai sono inoltre state implementate anche all'interno del proprio organico: agli agenti è stata garantita una liquidità immediata mentre ai dipendenti è stato assicurato sin da subito che riceveranno uno stipendio pieno.

Unipol Sai e il suo aiuto alle famiglie: #UnMesePerTe

L'iniziativa messa in campo da Unipol Sai Assicurazioni si chiama #UnMesePerTe e permette a ogni titolare di assicurazione di richiedere un voucher che avrà il valore di un mese del premio RCA pagato.

A beneficiare di questa interessante iniziativa della compagnia bolognese saranno ben 10 milioni di possessori di polizze.

Il prerequisito per accedere al voucher di un mese del premio RCA pagato che permetterà di risparmiare sulla prossima polizza auto è solamente uno: possedere una polizza RCA attiva al 10 aprile 2020. Escluse dal voucher sono infatti solo le polizze natanti e quelle dei veicoli di flotte assicurati a libro matricola.

Come richiedere il voucher #UnMesePerTe

Richiedere il voucher #UnMesePerTe per usufruire del rimborso di un mese della propria polizza RC Auto è molto semplice. Basterà infatti collegarsi al sito ufficiale della compagnia e subito in home page si troverà la sezione dedicata all'iniziativa. Una volta raggiunta quella pagina non si dovrà fare altro che inserire la targa della propria auto, la data di nascita, un numero di cellulare e un indirizzo mail.

Il voucher verrà inviato in seguito con un messaggio ai recapiti inseriti in fase di richiesta. Onde evitare alcun tipo di preoccupazione, Unipol Sai tranquillizza sin da subito che l'invio richiederà qualche giorno, e che verrà data una priorità alle polizze con le scadenze più prossime.

Il voucher (che avrà un valore minimo di 20€) una volta ricevuto, non richiederà l'attivazione immediata: quest'ultima potrà essere fatta in prossimità del rinnovo della polizza in scadenza, e potrà essere utilizzato a partire dal 22 aprile 2020 per il rinnovo della propria polizza RC auto.