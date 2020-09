Quattro persone sono state multate per l'inosservanza delle misure anti-Covid al quartiere Poggiofranco di Bari. Nella fattispecie, durante la serata del 9 settembre, la polizia di Stato ha fermato una vettura sulla quale viaggiavano quattro uomini non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Uno di loro era pregiudicato. I militari hanno subito notato che i fermati non indossavano la mascherina, strumento essenziale per contenere i contagi provocati dal Coronavirus. Per questo nei loro confronti è scattata una sanzione di 533 euro a testa.

I quattro erano tutti residenti a Bari

Tutte e quattro le persone fermate sono residenti a Bari.

La polizia ha contestato loro il non rispetto dell'articolo 4 del decreto legge 19/2020 che prevede l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale anche negli ambienti chiusi come le autovetture, se si è in compagnia di persone non congiunte. La normativa in questo caso è chiara: se non si appartiene allo stesso nucleo famigliare in auto si può viaggiare al massimo in tre persone, il guidatore davanti e gli altri seduti sui sedili posteriori e a distanza di sicurezza.

La sanzione è invece di 400 euro per chi non usa la mascherina nei casi previsti dalla legge, ovvero all'interno dei locali pubblici e per chi si trova a piedi in zone all'aperto dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale.

I controlli da parte delle forze dell'ordine sono serrati su tutto il territorio nazionale. La situazione epidemiologica viene tenuta sotto costante controllo dalle autorità sanitarie locali.

Per motivi di privacy le generalità delle persone multare a Bari non sono state rese note.

In Puglia contagi in aumento

In queste ultime settimane anche in Puglia i nuovi casi di coronavirus sono in aumento. Nella giornata di ieri, 9 settembre, sono state 99 le nuove infezioni da Sars-CoV-2 registrate sul territorio regionale. La provincia più colpita è quella di Bari, dove sono state 64 le persone trovate positive alla malattia Covid-19.

In provincia di Brindisi, invece, si contano quattro nuovi contagiati: tre di loro rientravano dall'estero, precisamente da Albania e Spagna. In provincia di Foggia sono state 11 le nuove positività riscontrate dai sanitari. Non si registrano nuovi decessi dovuti al coronavirus.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Puglia sono stati effettuati 335.530 test mentre 4.158 sono i pazienti guariti e 1.414 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, sempre dall'inizio della pandemia, è di 6.139 unità. Al momento non vi è nessun paziente ricoverato in terapia intensiva nella regione.