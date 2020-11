Un cane è stato trovato positivo al Coronavirus Sars-CoV-2 a Bitonto, in provincia di Bari. Si tratta di un barboncino di un anno e mezzo che vive con una famiglia di tre persone: tutti loro sono stati contagiati dal virus e hanno i sintomi della Covid-19. Secondo gli esperti l'animale domestico è stato infettato dagli uomini, ma ha una carica virale molto bassa per cui non è contagioso. L'infettivologo Nicola Decaro ha ricordato su Repubblica che gli animali non sarebbero contagiosi e questo è il primo caso che si verifica in Italia dall'inizio della pandemia.

Decaro: 'Abbiamo avuto diversi tamponi positivi'

L'esperto sulle pagine del quotidiano Repubblica ha riferito che "stavolta abbiamo avuto diversi tamponi positivi". I tamponi sono stati effettuati dagli stessi proprietari e inviati poi ad un laboratorio specializzato. L'animale è stato sottoposto ad una quindicina di test eseguiti a livello nasale, orale e rettale. Da ciò si è rilevato di come la cagnolina avesse una bassa carica virale, come già detto in apertura. Nicola Decaro è uno scienziato barese e fratello del sindaco di Bari, Antonio Decaro. L'uomo è professore ordinario di malattie infettive degli animali presso l'Università degli studi di Bari e sin dall'inizio della pandemia ha condotto diversi studi ed esami presso l'ospedale veterinario di Milano.

Fino ad ora l'infettivologo si era imbattuto soltanto in cani e gatti che erano risultati positivi al test sierologico, segno che comunque avevano sviluppato specifici anticorpi contro il virus. Il caso barese quindi conferma quando noto già alla letteratura scientifica internazionale, secondo cui gli animali non sono in grado di contagiare gli umani.

"Il rischio di contagio dal cane o dal gatto è quasi zero" - così ricorda Nicola Decaro.

Una ventina di casi in tutto il mondo da inizio epidemia

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in tutto il mondo si conterebbero solo una ventina di casi simili a quello di Bitonto. La notizia è stata riportata anche dall'agenzia di stampa Ansa e dall'emittente televisiva locale TeleNorba.

Il Dipartimento di Prevenzione della Regione Puglia ha confermato quanto accaduto. Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, il quale ha ricordato che tale avvenimento non rappresenta un pericolo per la salute pubblica. Il nucleo famigliare in cui vive la cagnolina è composta da padre, madre e un figlio minorenne. Non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, possano conoscersi ulteriori dettagli su questa vicenda. Adesso si è in attesa di analizzare il sangue dell'animale per poterlo sottoporre così anche al test sierologico. L'animale, nonostante sia stato contagiato, gode di ottima salute e continuerà a vivere sotto lo stesso tetto dei suoi padroni.