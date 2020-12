In queste festività natalizie così particolari per via della pandemia in corso, a soffrire di più sono soprattutto le persone sole, come gli anziani che non possono ricevere la visita di figli e nipoti. A causa delle restrizioni imposte dall'ultimo Dpcm, infatti, molte famiglie non hanno potuto riunirsi con i propri cari per trascorrere le feste. Tanti si sono ritrovati [VIDEO]quindi da soli in casa per Natale, senza nessuno con cui potersi scambiare gli auguri, poter fare un brindisi o mangiare una fetta di panettone o pandoro.

Questo è quello che è successo anche al signor Fiorenzo, novantaquattrenne di Alto Reno, in provincia di Bologna.

L'anziano, ex dirigente bancario ormai in pensione da anni, essendosi ritrovato da solo per Natale, ha deciso però di chiamare i carabinieri di Vergato per avere un po' di compagnia, anche solo per pochi minuti.

Nel bolognese un novantaquattrenne chiama il 112 per trascorrere qualche minuto in compagnia

Il novantaquattrenne di Alto Reno Fiorenzo ha telefonato ai carabinieri della centrale operativa di Vergato, dicendo di sentirsi solo e di volere qualcuno con cui poter stare un po' in compagnia. Nel corso della telefonata, l'uomo ha affermato che non gli mancava niente, se non una persona fisica con cui poter scambiare un brindisi di Natale, in quanto i suoi figli abitano lontani. Pertanto l'anziano ha chiesto se c'era un militare disponibile, anche per soli 10 minuti, per andare a casa sua a trovarlo.

L'audio originale della telefonata è stato reso pubblico dagli stessi carabinieri di Bologna.

Il gesto di solidarietà dei carabinieri di Vergato per il signor Fiorenzo

Dopo aver ricevuto la telefonata, alcuni carabinieri si sono recati a casa di Fiorenzo per fargli un po' di compagnia e per brindare con lui.

L'anziano novantaquattrenne - felice e commosso - ha quindi potuto trascorrere un po' di tempo in compagnia, facendo due chiacchiere con i militari.

Pare che nell'occasione abbia raccontato diversi aneddoti legati al suo passato e al fatto che suo suocero era stato maresciallo durante la Seconda guerra mondiale.

Insieme ai carabinieri, il novantaquattrenne Fiorenzo ha potuto fare un brindisi con l'aranciata, mangiare una fetta di pandoro e fare anche una video chiamata a dei parenti lontani. Infine è stata scattata una foto ricordo, che nelle scorse ore ha fatto il giro dei social e dei telegiornali.

Lo scatto ritrae due carabinieri accanto al signor Fiorenzo seduto a tavola: tutti e tre alzano i calici per brindare a questo Natale sicuramente insolito.