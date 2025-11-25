Una mattinata segnata da una tragedia sulla strada a Bologna. Una giovane ciclista di 23 anni, Viola Mazzotti, è rimasta vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle ore 9:00 del 25 novembre 2025, nella zona nord della città. La ragazza è stata investita da un camion all’incrocio tra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni, mentre si trovava sulla pista ciclabile.

L’impatto è stato fatale: la giovane è finita sotto le ruote posteriori del mezzo pesante. Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118, per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente ciclista Bologna: la dinamica dello scontro mortale

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli agenti della polizia locale, il camion coinvolto era in transito lungo via dell’Arcoveggio, diretto verso la periferia. Si trattava di un mezzo adibito al trasporto di materiali per conto di una ditta impegnata nei lavori del tram.

La ciclista, che viaggiava sulla pista ciclabile posizionata alla destra della carreggiata, procedeva nella stessa direzione del camion. All’altezza dell’intersezione con via De Giovanni, il camionista ha effettuato una svolta a destra senza accorgersi della presenza della ragazza, travolgendola completamente. Viola è rimasta schiacciata sotto l’asse posteriore del veicolo.

L’autista, sotto shock, è stato fermato per essere ascoltato dagli inquirenti. Al momento non risultano fermi né arresti, ma la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Chi era Viola Mazzotti: la vittima dell’incidente in bicicletta a Bologna

Originaria di Cervia, Viola Mazzotti si era trasferita a Bologna per motivi di studio e lavoro. Giovane dinamica e attenta all’ambiente, si spostava regolarmente in bicicletta per muoversi in città. Era molto attiva nel mondo universitario e nella vita culturale cittadina.

La sua morte ha sconvolto familiari, amici e l’intera comunità bolognese. In sua memoria, gruppi ciclisti e collettivi studenteschi stanno organizzando una veglia commemorativa e una pedalata silenziosa, per chiedere giustizia e sicurezza per chi ogni giorno sceglie la mobilità sostenibile.