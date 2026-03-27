Il pilota australiano Oscar Piastri ha concluso la sua partecipazione alle prove libere del Gran Premio del Giappone sul circuito di Suzuka, condividendo le sue prime impressioni sulla giornata trascorsa in pista. L'alfiere della McLaren ha espresso un cauto ottimismo, manifestando soddisfazione per i dati raccolti e per i passi avanti compiuti dal team. Tuttavia, Piastri ha anche sottolineato con realismo che il lavoro da fare per ottimizzare la vettura e le sue prestazioni rimane ancora significativo e impegnativo.

Le prime valutazioni di Piastri dopo le sessioni libere

Piastri ha descritto la giornata come complessivamente positiva, evidenziando in particolare i progressi tangibili registrati durante la seconda sessione di prove libere. Il giovane pilota ha rimarcato l'importanza cruciale dei dati raccolti, considerandoli un elemento fondamentale per affinare ulteriormente le prestazioni della monoposto nelle prossime e decisive sessioni del weekend di gara. Questi dati saranno analizzati attentamente per individuare le aree di miglioramento e per adattare al meglio l'assetto della McLaren alle peculiarità del tracciato di Suzuka.

Nonostante il clima di ottimismo per i risultati iniziali, Piastri ha mantenuto un approccio pragmatico e cauto.

Ha infatti ribadito che la concorrenza nel campionato è estremamente agguerrita e che il team dovrà profondere il massimo impegno per continuare a lavorare sull'affinamento della monoposto. L'obiettivo primario è quello di trovare il giusto bilanciamento e adattarsi in maniera ottimale alle sempre mutevoli condizioni della pista, un fattore che a Suzuka può fare una grande differenza.

Le prospettive per la McLaren nel weekend giapponese

Il meticoloso lavoro svolto durante le sessioni di prove libere costituisce una base solida e importante per la McLaren. La scuderia britannica mira ora a consolidare i progressi già ottenuti e a migliorare ulteriormente le prestazioni in vista delle qualifiche, che determineranno la griglia di partenza, e soprattutto della gara vera e propria.

Piastri ha ribadito con fermezza la necessità di continuare a intervenire su diversi aspetti tecnici della vettura. Questo impegno costante è essenziale per poter competere efficacemente contro gli altri team, che si presentano a Suzuka con ambizioni altrettanto elevate.

Il pilota australiano ha inoltre enfatizzato che l'intera squadra è focalizzata esclusivamente sulle proprie prestazioni. L'obiettivo condiviso è quello di sfruttare al meglio tutte le informazioni e i feedback raccolti in pista. Questa strategia mira a tradurre il lavoro delle prime giornate in risultati positivi e concreti nel prosieguo del weekend del Gran Premio del Giappone, cercando di massimizzare ogni opportunità per ottenere un piazzamento di rilievo.