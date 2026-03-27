Una giornata più complessa del previsto per Lewis Hamilton a Suzuka, in occasione delle prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno 2026. Il pilota inglese della Ferrari ha concluso la simulazione di qualifica in sesta posizione nella seconda sessione (FP2), accusando un distacco di 847 millesimi dal miglior tempo assoluto, fatto segnare dalla McLaren di Oscar Piastri. Hamilton si è piazzato alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc, manifestando difficoltà nel trovare il giusto feeling con la sua SF-26.

Al termine delle sessioni, il sette volte campione del mondo ha espresso le sue sensazioni ai microfoni: “È stata una giornata un po’ complicata per noi. La macchina nel complesso non è male, ma al momento ci manca un po’ di passo e a livello di bilanciamento non siamo ancora dove vorremmo”. Hamilton ha sottolineato l'importanza di un lavoro intenso sul set-up della vettura in vista delle prossime sessioni: “Lavoreremo sodo questa sera per migliorare il set‑up e cercare di fare un passo avanti per domani. Ci sono aree in cui possiamo migliorare, inclusa la gestione dell’energia, e se riusciremo a mettere tutto insieme dovremmo essere in grado di estrarre più prestazione”.

La Ferrari cerca il passo per le qualifiche

La Scuderia di Maranello rischia di ritrovarsi nel ruolo di terza forza, almeno per quanto riguarda la qualifica sul giro secco. Tuttavia, sulla lunga distanza in gara, la Ferrari potrebbe avere un vantaggio rispetto alla McLaren in termini di passo e gestione degli pneumatici. Sia Hamilton che Leclerc sono apparsi consapevoli delle aree di miglioramento necessarie, ma anche fiduciosi nelle potenzialità della vettura una volta trovato il giusto equilibrio.

Il team principal Frederic Vasseur ha commentato positivamente il lavoro svolto: "Charles e Lewis erano contenti del bilanciamento, per cui non penso che siamo troppo lontani. Sarà lo stesso domani, probabilmente".

Anche Charles Leclerc ha espresso ottimismo: "Credo che la nostra prestazione sia migliore di quanto sembri sulla carta in questo momento". Hamilton ha ribadito la vicinanza ai diretti avversari: "McLaren è un piccolo passo avanti rispetto agli altri, ma noi siamo vicinissimi a Red Bull e Mercedes".

Sessioni condizionate e dominio McLaren

Le prove libere a Suzuka sono state caratterizzate da numerose interruzioni, con ben quattro bandiere rosse nella seconda sessione (FP2). Queste interruzioni sono state causate da incidenti e piccoli incendi a bordo pista, rendendo difficile per i piloti completare giri puliti. La McLaren ha mostrato un dominio evidente in entrambe le sessioni, con Lando Norris il più veloce in FP1 e Oscar Piastri che ha siglato il miglior tempo in FP2, precedendo il compagno di squadra.

Le Ferrari hanno dovuto inseguire, cercando di ottimizzare il proprio assetto.

Le condizioni meteo variabili, con la possibilità di un cambio del vento e la previsione di pioggia per la gara, potrebbero influenzare ulteriormente il bilanciamento delle vetture nelle prossime sessioni. Lewis Hamilton e il team Ferrari sono ora impegnati in un lavoro intenso per recuperare terreno e presentarsi competitivi in qualifica, consapevoli delle difficoltà ma anche delle opportunità offerte da un circuito tecnico e sfidante come Suzuka.