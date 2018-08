Un Calciomercato super quello intrapreso dalle società di Serie A più importanti e blasonate: Juventus, Milan, Roma, Lazio stanno sicuramente stupendo un po' tutti per un mercato sicuramente di qualità e che ha inevitabilmente incrementato il livello tecnico delle loro rose. Ma probabilmente la società più attiva di recente è l'Inter: dopo gli arrivi di Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij a parametro zero, e gli acquisti di Nainggolan e Vrsaljko, la dirigenza interista sta cercando un centrocampista in grado di incrementare la qualità del gioco e che sia abile negli inserimenti. Negli ultimi giorni si è parlato di grandi nomi, uno tutti quello di Luka Modric, sotto contratto fino al 2020 con il Real Madrid e che potrebbe essere interessato ad una nuova esperienza dopo aver vinto tutto come club nel Real Madrid.

Probabilmente sarà il nome più chiacchierato di queste ultime due settimane di calciomercato, in quanto Vidal, uno degli obiettivi dati vicini all'Inter [VIDEO], sembra inve ad un passo dal Barcellona.

Arturo Vidal è vicinissimo al trasferimento al Barcellona

Il centrocampista cileno Arturo Vidal, ex giocatore della Juventus, sembrava vicino al ritorno in Italia: l'Inter infatti era interessata all'acquisto di un centrocampista esperto, e Vidal pareva l'obiettivo ideale anche perchè in scadenza di contratto nel 2019 con il Bayern Monaco. Diciamo "sembrava" perché secondo le ultime indiscrezioni, il cileno è vicinissimo al Barcellona. Essendo in scadenza, il giocatore è acquistabile per una somma sicuramente vantaggiosa, si parla di circa 25 milioni di euro, con il giocatore che si "accontenterebbe" di circa 5 milioni di euro all'anno.

Il giocatore potrebbe scegliere quindi il Barcellona, con il placet del Bayern Monaco: il motivo è che sembra che l'offerta che sia arrivata al club bavarese sia di circa 30 milioni di euro, mentre l'Inter lo avrebbe acquistato con una somma inferiore (come detto in precedenza a circa 25 milioni di euro) con la classica formula utilizzata dal club di Suning, ovvero prestito con diritto di riscatto. Una modalità per evitare problematiche con il Fair Play Finanziario.

A proposito del cileno, probabilmente l'opzione Barcellona potrebbe essere più apprezzata dal giocatore anche perché è un ex Juventus, e magari un eventuale passaggio al club milanese potrebbe essere preso con dispiacere dai tifosi juventini. Anche se, oramai i giocatori non si fanno più di questi problemi, basti pensare alla vicenda Bonucci [VIDEO].