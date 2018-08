L’Inter, dopo aver affrontato il Lione in amichevole [VIDEO], volerà in Spagna per l’ultimo test pre-campionato. I nerazzurri saranno di scena al Wanda Metropolitano per sfidare l’Atletico Madrid. La partita sarà disputata sabato 11 agosto alle ore 21.05 e si potrà vederla in diretta tv su Sky Sport. Il match sarà valido per l’International Champions Cup. In occasione di questo incontro, gli spagnoli prenderanno maggior confidenza con il VAR visto che da questa stagione sarà utilizzato anche nella Liga. Tra i ragazzi di Luciano Spalletti, vedremo quasi sicuramente in campo il neo arrivato Šime Vrsaljko nel ruolo di ex, visto che per due stagioni ha vestito la maglia dei Colchoneros, prima di trasferirsi all’Inter in prestito con diritto di riscatto.

Il terzino classe ’92 ha così incrementato la truppa di croati in rosa. Se dovesse arrivare Luka Modrić, sogno di mezza estate dei nerazzurri, la colonia si amplierà ulteriormente, senza contare che l’attuale centrocampista del Real Madrid con la sua classe porterebbe ad un vero salto di qualità. La trattativa, ad onor del vero, non è delle più facili.

Diego Simeone contro il suo passato

Ma sull'altro fronte c'è un altro personaggio che vive la sfida con un sapore particolare. L’allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, da calciatore ha militato nell’Inter per due stagioni, collezionando 57 presenze e 11 goal in Serie A. La sua carriera in Italia lo ha visto anche vestire la maglia del Pisa qualche anno prima, mentre poi ha indossato la maglia della Lazio. All'Inter, comunque, è sempre rimasto legato.

Nella sua nuova vita da allenatore si sta ritagliando davvero grandi soddisfazioni alla guida dell'Atletico. Nella passata stagione ha vinto la sua seconda Europa League e tra pochi giorni contenderà ai rivali del Real Madrid la Supercoppa UEFA. In attesa di scoprire se il 'Cholo' arricchirà la sua personale bacheca di trofei, ricordiamo ai tifosi nerazzurri che c’è un solo precedente contro i Colchoneros in gare ufficiali. Si tratta della Supercoppa UEFA del 2010. L’Inter, reduce dalla vittoria in Champions League, venne battuta 2-0 allo Stadio Louis II di Monaco, a segno José Antonio Reyes e Sergio Agüero. Iniziò così nel peggiore dei modi l’avventura di Rafael Benítez sulla panchina nerazzurra.

Ultima amichevole, poi si fa sul serio

Cosa accadrà stavolta? Non ci sarà nessuna coppa in palio, ma i ragazzi di Luciano Spalletti vorranno ben figurare contro una delle migliori squadre europee in circolazione. Sarà una grande occasione per testare la squadra in vista della stagione internazionale che vedrà l'Inter al via della Champions League dopo svariati anni di assenza.

A distanza di una settimana da quest’ultima amichevole, l’Inter sarà chiamata all’esordio in campionato. La 1ª giornata di Serie A la vedrà impegnata domenica 19 agosto sul campo del Sassuolo, calcio d'inizio alle ore 20.30. Archiviato il match del Mapei Stadium, ci sarà il debutto a San Siro: la 2ª giornata di Serie A [VIDEO] vedrà i nerazzurri affrontare il Torino alle ore 20.30 di domenica 26 agosto.