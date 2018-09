Prima sosta per il campionato di calcio di Serie A. Oggi e domani, infatti, non si gioca sui campi italiani dato che questa settimana la nazionale Mancini è impegnata nella nuova sfida con la Nations League. Un appuntamento che ha fatto slittare la quarta giornata di campionato alla prossima settimana, precisamente a sabato 15 e domenica 16 settembre, con tutte le partite che potranno essere seguiti in diretta televisiva sui canali Sky ma anche su Dazn. [VIDEO]

Gli anticipi ed i posticipi del 15 e 16 settembre

Partiamo subito da quello che è il calendario ufficiale della quarta giornata di Serie A. Si partirà sabato 15 settembre con ben tre anticipi.

Il primo è quello tra Inter e Parma in programma alle ore 15; poi, a seguire, sarà la volta di Napoli-Fiorentina in programma alle ore 18 e di Frosinone-Sampdoria che si giocherà alle 20.30.

L'appuntamento con il quarto turno d'andata del massimo campionato italiano proseguirà domenica 16 settembre con l'anticipo delle 12.30 tra Roma e Chievo Verona. A seguire alle ore 15 sono in programma tre incontri: quello dell'Udinese che incontrerà il Torino, la Juventus che dovrà vedersela contro il Sassuolo e il Genoa che questa settimana affronterà la sfida contro il Bologna.

La giornata di domenica proseguirà poi con l'appuntamento delle ore 18 tra Empoli e Lazio e, per finire, alle 20.30 si giocherà il posticipo tra Cagliari e Milan. L'ultimo incontro di questa quarta giornata di Serie A è in programma lunedì sera ed è quello tra Spal e Atalanta che si giocherà sempre alle 20.30

La programmazione tv

Anche questa settimana sarà possibile seguire tutti gli incontri in programma sui canali Sky [VIDEO] e anche sulla piattaforma streaming di Dazn.

Nel dettaglio vi segnaliamo che saranno sempre tre gli incontri trasmessi su Dazn, ossia l'anticipo del sabato sera tra Frosinone e Sampdoria, Roma-Chievo delle 12.30 e Genoa-Bologna delle 15.

Tutti gli altri incontri della quarta giornata di Serie A, invece, saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky e si potranno vedere anche in streaming online attraverso l'applicazione Sky Go, riservata ai clienti già abbonati alla pay tv satellitare.

Intanto dopo le prime tre giornate, la classifica vede ancora in testa la Juventus che anche quest'anno sembra non avere alcuna intenzione di scendere dal trono, sebbene i tifosi bianconeri non abbiano ancora visto un goal segnato da Cristiano Ronaldo.