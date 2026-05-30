Il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del tema portieri in casa Juventus, ha detto: "Mi sono arrivate tante domande sulla questione dell'estremo difensore bianconero ma una cosa posso dire, che sia David De Gea della Fiorentina sia Alexander Nubel, eterna promessa mai davvero sbocciata dello Stoccarda, non sono due priorità del club bianconero. Restando su questo argomento, voglio poi confermare la scelta del Liverpool di puntare ancora forte su Alisson. Ho sempre detto che il brasiliano sia per i dirigenti del club inglese sia per i suoi tifosi, è una vera e propria leggenda e quindi se la società decide di trattenerlo, non sarà di certo Alisson a impuntarsi per andare via.

Piuttosto rispetterà il contratto e magari sceglierà di lasciare il Liverpool una volta scaduto l'accordo".

Romano: 'Martedì il Milan si incontrerà con Glasner'

Parlando del Milan poi, Romano ha rivelato dettagli sul nome del nuovo candidato per sedere sulla panchina dei rossoneri: "Glasner è un profilo forte in questo momento, perché parliamo di un allenatore che in poco più di un anno è riuscito a vincere 3 trofei con il Crystal Palace, vale a dire l'FA Cup, il Community Shield e la Conference League. Fra tuti i nomi accostato al Milan è probabilmente quello che convince di più e per questo martedì ci sarà un incontro fra lui e la dirigenza rossonera. Ci sarà un contatto diretto fra il tecnico austriaco in uscita dal Palace e questo dopo che lo stesso Glasner ha rifiutato una chiamata dalla Francia e un abboccamento dal Chelsea, che già la scorsa estate ci aveva pensato.

Vedremo quindi quale sarà l'esito di questo incontro e se le parti si piaceranno a vicenda.

Napoli, Anguissa nel mirino del Besiktas

In casa Napoli invece, si starebbero studiando le cessioni prima degli acquisti e un nome che potrebbe aver concluso la sua avventura con il club partenopeo, risulterebbe essere quello di Zambo Anguissa. Il classe '95, secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, piacerebbe al Besiktas, squadra turca che avrebbe già dato la disponibilità a mettere sul piatto 15 milioni di euro. Una somma importante ma che non basterebbe per convincere De Laurentiis, che per lasciare andare Anguissa ne vorrebbe almeno 25.