L'ultimo acquisto dell'Inter nella sessione estiva Calciomercato è stato quello dell'attaccante senegalese, Keita Baldé, arrivato in prestito oneroso da cinque milioni di euro con diritto di riscatto fissato a trentaquattro milioni. Un colpo importante per la società nerazzurra che già lo scorso anno aveva seguito a lungo il giocatore prima che la Lazio decidesse di cederlo al club francese per quaranta milioni di euro. I nerazzurri, comunque, cominciano già a ragionare sul futuro e sull'eventuale riscatto dell'attaccante senegalese visto che, comunque, qualora si decidesse di investire in tal senso, quella cifra andrà ad inficiare sull'attuale bilancio da chiudere in pareggio entro il 30 giugno 2019.

Il futuro dell'esterno senegalese legato ad un altro grande acquisto

Keita Baldé ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Inter nella ripresa della prima gara di campionato contro il Sassuolo, persa per 0-1. Anche contro il Torino l'attaccante senegalese è entrato a partita in corso, in entrambi i match ha comunque strappato la sufficienza. Contro il Bologna, invece, è stato impiegato dal primo minuto, sostituendo nel ruolo di prima punta Mauro Icardi infortunatosi nel corso della rifinitura. In queste prime tre giornate, dunque, l'ex Lazio e Monaco ha mostrato grande duttilità ed è una caratteristica importante per cui il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, lo ha fortemente voluto [VIDEO] a Milano, preferendolo ad Arturo Vidal, avendo un solo slot disponibile per il tesseramento di un calciatore extracomunitario dopo aver acquistato Lautaro Martinez.

Il futuro di Keita, però, sembra legato anche alle prossime mosse di mercato dell'Inter.

Il riscatto del giocatore, fissato a trentaquattro milioni di euro, infatti, stando a quanto riportato da Tuttosport, è legato al futuro dell'attaccante italiano della Fiorentina, Federico Chiesa. Qualora l'Inter dovesse decidere di investire sul figlio d'arte, valutato dai Della Vale quasi settanta milioni di euro, difficilmente i nerazzurri potranno riscattare anche l'attaccante senegalese.

Futuro legato anche a Perisic

Il futuro di Keita, però, secondo il quotidiano torinese, potrebbe essere legato anche a quello dell'esterno croato, Ivan Perisic. Qualora l'ex Wolfsburg dovesse lasciare Milano, infatti, considerato che continua ad essere seguito dal Manchester United, l'Inter potrebbe pensare, oltre a puntare su Federico Chiesa, anche a tenere l'attaccante senegalese.

Un discorso che potrebbe sembrare prematuro quello di Tuttosport, ma è risaputo che le grandi società programmano con grande anticipo e per mettere a segno un colpo di livello assoluto come Federico Chiesa è probabile che i nerazzurri abbiano già cominciato a muoversi [VIDEO] per anticipare la forte concorrenza, su tutte quella della Juventus. Keita, poi, avrà tutto il tempo a disposizione per convincere la società meneghina a puntare su di lui, a prescindere dai possibili arrivi o dalle possibili cessioni.