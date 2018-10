La fonte è sicuramente attendibile: il 'Mundo Deportivo' ha di recente lanciato l'indiscrezione secondo la quale, in caso di partenza dal Manchester United, il centrocampista francese Paul Pogba dovrebbe trasferirsi alla Juventus. La notizia bomba lanciata dal quotidiano spagnolo è l'ennesima conferma di come il giocatore vorrebbe ritornare alla società che lo ha lanciato come protagonista nel calcio internazionale e non sarebbe quindi intenzionato a giocare in Spagna o in Francia [VIDEO].

Il Barcellona esclude l'arrivo di Pogba

Sembra infatti che il Barcellona abbia escluso il possibile approdo del campione del mondo con la Francia, così come sembra difficile che il 'Polpo' possa andare a giocare in Francia, al Paris Saint Germain, in un campionato non ai livelli di Premier League, Liga e Serie A.

Inoltr,e l'ipotesi promossa dal 'Mundo Deportivo' sarebbe valorizzata dal possibile trasferimento già nel Calciomercato invernale di Adrien Rabiot al Real Madrid. Sappiamo infatti che il centrocampista del Paris Saint Germain è in scadenza di contratto con la società francese e sembra che non voglia rinnovare con il club parigino. Considerando che il giocatore classe 1995 interessa anche alla Juventus, qualora fosse confermato il suo trasferimento al Real, è possibile allora che la società di Andrea Agnelli possa concentrare tutti gli 'sforzi' sul giocatore del Manchester United.

La permanenza di Pogba allo United dipende da Mourinho

Attualmente quindi, la possibilità di partenza di Paul Pogba dal Manchester United, è notevole, considerato il rapporto non ideale fra il francese e il manager Josè Mourinho.

I risultati di questo inizio stagione raccolti dallo United potrebbero però spingere i dirigenti della società a valutare la posizione del portoghese, ed un possibile manager che potrebbe sostituire Mourinho è Zinedine Zidane. L'allenatore francese sarebbe il profilo ideale per il rilancio del Manchester United. In caso di arrivo dell'ex tecnico del Real Madrid, la posizione di Pogba potrebbe cambiare, con una possibile permanenza del centrocampista francese. Attualmente però sembra difficile un esonero di Josè Mourinho, soprattutto per motivi economici: il manager portoghese ha un contratto 'pesante' con il Manchester United ed in caso di esonero, la società inglese sarebbe costretta a pagare una ricca buonuscita al portoghese [VIDEO] ex Inter.