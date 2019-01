Annuncio

Entrano nel vivo le trattative nel mercato di Serie B [VIDEO], tra possibili arrivi e probabili cessioni. Tra le formazioni attive in questa sessione di contrattazioni c'è sicuramente il Crotone, club nella passata stagione in massima serie e ora alle prese con la lotta per non retrocedere. Dopo le cessioni di Davide Faraoni, Adrian Stoian e Ante Budimir, la dirigenza crotonese prova a rafforzare il reparto offensivo con almeno due innesti che possano andare a completare una rosa che necessita di qualità e quantità in vista di un girone di ritorno che si preannuncia combattuto fino all'ultima giornata.

Pista slovacca per l'attacco

Per fornire forze fresche al tecnico Giovanni Stroppa [VIDEO], il Crotone sembra essere piombato sul giovane attaccante dell'Empoli e della Nazionale slovacca Under 21 Samuel Mraz, classe 1997 che con il club toscano ha disputato solamente cinque presenze andando una volta in rete.

Per lui ci sarebbe forte anche l'interesse del Livorno, formazione diretta contendente alla salvezza, obiettivo non programmato in estate ma ora da perseguire anche alla luce della classifica complicata e della penultima posizione ormai consolidata. La formula con la quale il Crotone vorrebbe richiedere il giovane attaccante al club toscano sarebbe quella del prestito fino al termine del campionato.

L'alternativa può arrivare dal Pescara

Sempre in fase offensiva il Crotone potrebbe affondare il colpo nelle prossime ore anche per cercare di chiudere l'acquisto di Gaetano Monachello, calciatore del Pescara che in questo campionato cadetto è riuscito a siglare tre reti. Un profilo che sembra piacere e per il quale ci sarebbe comunque anche l'interesse di altri club della Serie B. Da segnalare anche la trattativa con il Lecce per l'acquisizione di Stefano Pettinari che sembra ormai imbastita e con il quale il Crotone prova a seguire la linea giovane tornando all'antico e guardando alla ripresa del campionato con ritrovato entusiasmo.

Nelle ultime ore l'arrivo del centrale difensivo Lucas Spolli ha fatto il seguito all'acquisto del giovane Alessandro Tripaldelli, ora però la priorità sembra essere l'attacco prima di concentrarsi sull'acquisizione di meno un rinforzo nella zona centrale del campo, dove il profilo ricercato sembra portare ad un calciatore d'ordine da posizionare davanti alla retroguardia a difesa della porta difesa da Alex Cordaz.