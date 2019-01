Annuncio

Il calciomercato [VIDEO] del Lecce torna a riaccendersi. Nel match contro il Benevento è apparsa evidente una mancanza in attacco: serve una prima punta che possa agevolare i giallorossi in zona realizzativa e che possa anche far rifiatare La Mantia.

Trattative Lecce

All'inizio del Calciomercato si era parlato di Ceravolo, ma dopo il forte interesse di Benevento e Cremonese il Lecce aveva virato su altri obiettivi: Tumminello e Pucciarelli su tutti.

Nelle ultime ore, in realtà, la società giallorossa sembra essere tornata con insistenza sull'attaccante del Parma, Fabio Ceravolo. I tre obiettivi in realtà sono molto diversi.

Pucciarelli è una seconda punta e il suo acquisto è strettamente legato alla cessione di Pettinari. Tumminello è una prima punta, in grado di portare centimetri e fisicità così come Ceravolo. La differenza tra l'attaccante dell'Atalanta e quello ducale è data però dall'esperienza: Ceravolo ne ha di più.

Inoltre, l'Atalanta non vuole cedere il calciatore con una formula che sia diversa dal prestito secco e questo non piace non piace al Lecce che vorrebbe almeno l'opzione del diritto di riscatto. Ceravolo, invece, potrebbe essere acquistato a titolo definitivo. La stampa da comunque l'affare tra il Lecce e l'Atalanta in dirittura d'arrivo.

Pettinari-Crotone, nessun accordo per il momento

Il passaggio dell'attaccante Pettinari al Crotone invece sembra aver avuto un netto rallentamento [VIDEO].

L'entourage di Pettinari pare non aver trovato l'accordo sul contratto con i calabresi e la trattativa appare bloccata, per ora. Sicuramente si riproverà a trovare un accordo nelle prossime ore ma per il momento questo mancato accordo blocca anche l'arrivo di una seconda punta al Lecce. È chiaro che prima di chiudere l'affare Pucciarelli, va ceduto necessariamente Pettinari per poter avere lo slot libero in rosa.

Altre trattative in Serie B

Sempre molto attiva la Cremonese che cerca un bomber. Ceravolo resta l'obiettivo numero uno, ma l'idea Ciofani è sempre ben impressa nelle menti dei dirigenti della società lombarda. Di certo la Cremonese è stata vicinissima a quest'ultimo ma poi è tornata forte su Ceravolo (avendo già trovato un accordo di massima con il Parma). Alla fine la società lombatda troverà il bomber che cerca e probabilmente libererà Paulinho, richiesto dal Padova. Nel frattempo i veneti si godono Mbagoku autore di una prestazione perfetta, bagnata con 2 gol, al debutto contro l'Hellas Verona. A proposito di debutti, positivo anche quello di Tachtsidis nel Lecce.