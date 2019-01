Annuncio

Stasera, lunedì 21 gennaio, alle ore 20.30, la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà il Chievo di Domenico Di Carlo per dare luogo al 32° confronto di Serie A del Campionato Italiano. Potrebbe sembrare una partita molto semplice per la capolista bianconera, ben distaccata a 53 punti ma, tuttavia, non è mai opportuno abbassare la guardia. I gialloblù, ultimi a 8 punti, infatti, hanno dato fastidio a molte squadre nelle ultime gare. La partita allo Stadium sarà trasmessa sia in tv che in streaming online [VIDEO].

Dove vedere la partita Juventus-Chievo in tv e in streaming

Juventus-Chievo si sfideranno all’Allianz Satdium di Torino e il calcio d’inizio, fischiato dall’arbitro Piccinini, è previsto alle ore 20.30.

Oltre che dagli spalti, la partita sarà naturalmente visibile anche comodamente da casa. Sky possiede l’esclusiva [VIDEO]per trasmettere la diretta tv del match. Basterà essere abbonati e sintonizzarsi al canale 'Sky Sport Serie A' e 'Sky Sport' per assistere allo scontro.

Per tutti coloro che, invece, preferiranno seguire la diretta su internet, da smartphone o tablet, sarà a disposizione la piattaforma Sky Go, dove sarà trasmesso in streaming online tutto il match.

Probabili formazioni Juventus-Chievo e pronostici

In ambito di formazioni, Allegri sarà costretto a fare una serie di rinunce. Dovrà, innanzitutto, fare fronte alla squalifica di Pjanic, arrivata in Supercoppa. L’attacco, invece, sarà penalizzato dalla mancanza di Mandzukic, mentre la difesa, da quella di Benatia. Largo a De Sciglio e Rugani sin dal primo minuto, seguiti da Bonucci e Alex Sandro in difesa.

A centrocampo, invece, verrà dato, molto probabilmente, spazio a Erme Can. In attacco, invece, oltre al bomber Cristiano Ronaldo, ci saranno Dybala e Bernardeschi.

Il 4-3-3 della Juventus sarà, molto probabilmente, contrastato da un 4-3-1-2 schierato da Di Carlo. Una solida difesa a 4 con Tomovic, Rossettini, Bani e Jaroszynski, farà da spalla al centrocampo e a un attacco a due punte formato da Meggiorini, Pellissier.

Questa sfida appare facilissima da pronosticare, infatti, la Juventus parte favorita con la quota 1.11. Un trionfo del Chievo, invece, è pagato addirittura a 21 volte la posta. La capolista si avvicina sempre di più alla vittoria stagionale di questo campionato. Contro i clivensi non perderanno di sicuro anche perché, nel prossimo incontro di Serie A, dovranno affrontare la Lazio in trasferta. Il pronostico più interessante è l'over 3.50, che si trova a quota 2.37 circa.