Il Calciomercato invernale chiuderà alle ore 20 di giovedì 31 gennaio, ma sono ancora molte le squadre in attesa di occasioni dell'ultimo minuto, una di queste è il Milan. I rossoneri si sono mossi in anticipo sugli altri per aggiudicarsi il funambolo brasiliano Paquetà per 40 milioni dal Flamengo e il bomber polacco Piatek dopo la drastica decisione di Higuain di abbandonare il Diavolo a metà stagione. Ma nello scacchiere di Gattuso mancherebbe ancora qualche pedina.

Delusione Calhanoglu

Dopo la scorsa stagione ad alti livelli condita da 6 gol in campionato, 2 in Europa League e svariati assist, quest'anno il turco Calhanoglu sta deludendo tutti.

In campionato nessun gol finora e solamente 2 assist, davvero poco per un giocatore di classe come lui, dotato di un ottimo tiro dalla distanza e di un dribbling ubriacante. Gattuso ha sempre ribadito di avere fiducia in lui, come dimostrano le 19 partite giocate in Serie A quest'anno dal turco.

Ma le ultime indiscrezioni di mercato rivelano che Leonardo e Maldini siano alla ricerca di un esterno più concreto che riesca ad incidere negli ultimi metri.

I nomi sul tavolo

Nei giorni scorsi il Milan aveva fatto una proposta al Watford per il ritorno di Deulofeu, giocatore che nella stagione 2016-17 aveva trascinato i rossoneri con 4 gol e 3 assist, tutto questo in sole 17 partite, non male per un esterno d'attacco arrivato a gennaio e che non aveva mai giocato nel nostro campionato. Il club inglese però ha sparato alto per il prezzo del cartellino, circa 30 milioni e l'operazione è sostanzialmente sfumata.

I rossoneri hanno messo gli occhi anche su due giocatori che militano in Belgio, Groeneveld del Bruges e Djenepo dello Standard Liegi. Ma su questi due profili ci sono dei dubbi, soprattutto sul primo, essendo infortunato da ottobre.

Si è parlato anche di Bergwijn dell'Ajax, ma il club olandese non vuole privarsi per ora del suo gioiello.

Un altro profilo corteggiato a lungo dal Milan è stato Carrasco [VIDEO], reduce dal buon mondiale in Russia e ora stabilitosi in Cina per il quale molte squadre, tra queste Arsenal e Inter nutrono interesse

Un'idea dell'ultimo minuto

In queste ore si sta parlando di un nome nuovo sul taccuino dei dirigenti rossoneri, si tratta del giovane attaccante Victor Osimhen, calciatore nigeriano che milita nel Charleroi in Belgio in prestito dal Wolfsburg, il quale in 18 partite è riuscito a realizzare già 9 gol. Il ragazzo ha appena 20 anni ma ha già fatto intravedere ottima personalità e fisico possente essendo alto 185 cm, è una prima punta ma sa anche giocare sull'esterno. Arriverebbe a Milanello con un prestito con diritto od obbligo di riscatto fissato a circa 15 milioni, cifra non esagerata che sembra stuzzicare i dirigenti rossoneri