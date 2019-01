Advertisement

Giornata molto intensa in Serie B con numerose trattative di Calciomercato. Sono tante le squadre che si stanno impegnando per rafforzare le rispettive rose in vista del girone di ritorno. Queste due settimane di stop, visto che il campionato riprenderà il 18 gennaio, saranno interamente dedicate ai calciomercato per le 19 società della serie cadetta.

Sicuramente tra le società più attive c'è il Brescia che ha superato a l'Hellas Verona nella sfida di mercato per arrivare al centrocampista Dessena.

Gli scaligeri sono però vicini a Costa, della Spal. Le rondinelle, oltre a Dessena, sono vicinissime alla chiusura per [VIDEO]Trotta [VIDEO], attaccante del Sassuolo. Il Lecce, dopo l'arrivo di Tachtsidis, è impegnato nel mercato in uscita perchè sono tanti i calciatori con la valigia pronta: da Torromino ad Arrigoni, da Di Matteo a Tsonev, da Cosenza ai giovani Dubickas e Megelaitis.

Il club giallorosso poi continua a monitorare bomber Ceravolo, che però è seguito anche dalla Cremonese (che ha avanzato un'offerta importante per il calciatore [VIDEO], ma segue anche Ciofani del Frosinone) e dal Benevento. La società salentina, in alternativa, ha monitorato i bomber del Crotone Simy e Budimir. Soprattutto il secondo interessa molto a mister Liverani che cerca una prima punta in grado di portare gol e centimetri all'attacco del Lecce.

Calciomercato: le altre trattative di Serie B

A proposito del Crotone, i calabresi, secondo quanto riporta tuttob, sarebbero molto interessati all'esterno Rosi. Per lui c'è però anche il forte interesse del Perugia. Gli umbri sono anche molto interessati a Falzerano, per questo in questi giorni sono incessanti i contatti con il Venezia. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno ma potrebbe essere lasciato partire prima dal Venezia per una cifra vicina ai 300 mila euro più un bonus legato ad un'eventuale promozione del Perugia in Serie A, secondo quanto riportato dal sito dell'esperto Di Marzio.

Inoltre, l'attaccante del Foggia Fabio Mazzeo è stato richiesto da Salernitana e Livorno. I toscani sono pronti ad investire nel mercato dopo il cambio di proprietà che dovrebbe essere ufficializzato a giorni. Il Foggia ha preso il giovane portiere Scuffet in porta. Di certo si tratta di un buon colpo, utile soprattutto a limitare i danni difensivi visto che il Foggia continua a registrare troppe reti subite. Il Padova cerca un esterno di difesa e punta a Francesco Renzetti che potrebbe essere in uscita dalla Cremonese.