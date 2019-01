Advertisement

Torna la Coppa Italia [VIDEO]: domenica 13 gennaio alle ore 20:45 scenderanno infatti in campo Napoli e Sassuolo. Il match sarà valido per l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia. Torna al San Paolo uno degli ex del calcio Napoli, Roberto De Zerbi, 3 segnature in 33 presenze con la maglia azzurra nella stagione 2006-2007. Questa volta però non indosserà gli scarpini ma siederà sulla panchina del Sassuolo. Le squadre di De Zerbi giocano un bel calcio, un calcio ordinato, ben costruito.

Nonostante gli scarsi risultati ottenuti, complice una rosa non adeguata alla massima serie, De Zerbi è considerato uno dei migliori tecnici in Italia.

Tuttavia per gli emiliani non sarà una partita semplice.

Nelle recenti interviste, il tecnico bresciano ha speso solo parole di rispetto e ammirazione nei confronti del Napoli e del suo tecnico, Carlo Ancelotti. [VIDEO]Dal 2015 ad oggi, Napoli e Sassuolo si sono affrontate per ben 5 volte allo stadio San Paolo. I precedenti casalinghi si sono conclusi sempre con risultati positivi per il club di casa, con 4 vittorie ed 1 pareggio.

Biglietti in vendita per Sassuolo e Lazio

La società sportiva Calcio Napoli ha annunciato sul sito ufficiale del club, che da oggi 7 gennaio saranno messi in vendita i biglietti per le partite di Sassuolo e Lazio. Dunque subito un doppio impegno casalingo per gli azzurri. Napoli - Lazio si disputerà domenica 20 gennaio [VIDEO] alle ore 20:45, presso l'impianto di Fuorigrotta. Per i tifosi azzurri, il presidente De Laurentiis ha subito pronto un regalo di inizio anno: chi acquisterà infatti il biglietto per la gara Napoli - Lazio, potrà giovare di un prezzo 'speciale' per l'acquisto del ticket valido per la gara di Coppa Italia.

Una tariffa detta 'Promo Ticket'. La promozione è valida solo per biglietti nominativi, non scambiabili, e per lo stesso settore. I biglietti saranno acquistabili presso i punti vendita dello stadio San Paolo ovvero attraverso la piattaforma Ticketone.

I prezzi

Napoli - Sassuolo ( Match singolo )

Tribuna Posillipo € 35,00

Tribuna Nisida € 25,00

Tribuna Family € 10,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 18,00

Curve € 12,00

Napoli - Lazio ( Match Singolo )

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family € 10,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 38,00

Curve € 25,00

Napoli - Sassuolo ( Promo Ticket ) Prezzi validi solo per chi acquista contestualmente un ticket valido per la gara di ritorno campionato, Napoli - Lazio.

Tribuna Posillipo € 8,00

Tribuna Nisida € 6,00

Distinti € 5,00

Curve € 3,00