Le vacanze volgono al termine anche per i giocatori della Juventus che domani si ritroveranno alla Continassa per riprendere i lavori in vista della riapertura del campionato. Prima dell'inizio del girone di ritorno in Serie A, i bianconeri saranno impegnati in due partite secche [VIDEO]: la prima è quella di Coppa Italia contro il Bologna, la seconda è la finale di Supercoppa Italiana.

Alcuni giocatori come Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci sono rientrati in anticipo a Torino ed hanno cominciato ad allenarsi.

Il difensore viterbese, questa mattina si è ritrovato nella palestra bianconera a lavorare da solo ed ha voluto postare una storia su Instagram dove scherzando dice di aver sbagliato giorno.

CR7, ieri sui social ha postato un video che lo mostra insieme alla compagna Georgina e al figlio Cristianinho, mentre si allenano nella palestra casalinga di Torino. Comunque anche durante i giorni di ferie, i giocatori hanno svolto qualche seduta come mostrano i video e le foto postate sui social da Miralem Pjanic e Medhi Benatia o da Blaise Matuidi che si è allenato insieme al famoso trainer di Dubai "Coach Meddy".

Il calendario di gennaio

Nonostante oggi sia considerato ancora feriale, in pratica la seconda parte della stagione per la Juventus è già iniziata. Il calendario prevede per i bianconeri il ritorno sui campi della Continassa domani [VIDEO] alle ore 12:00 per preparare la trasferta dell'ottavo di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 12 gennaio. In quest'occasione è possibile che Massimiliano Allegri operi del turnover e faccia esordire Leonardo Spinazzola.

Domenica e lunedì i bianconeri prepareranno a Torino la finale di Supercoppa italiana, in programma mercoledì 16 a Gedda contro il Milan. Per raggiungere la località dell'Arabia Saudita, lunedì pomeriggio gli uomini di Allegri lasceranno il capoluogo piemontese. L'obiettivo del tecnico è quello di portare a casa il primo trofeo del 2019 sia per l'ennesima rivalsa nei confronti dei rossoneri che gli hanno dato il benservito, sia per arrivare a quota dieci trofei conquistati da quando siede sulla panchina zebrata. Il girone di ritorno di Serie A avrà inizio per i bianconeri lunedì 21 corrente mese contro il Chievo Verona, mentre domenica 27 ci sarà il match contro la Lazio allo stadio Olimpico. Un inizio anno già molto impegnativo, prima di affrontare il clou della stagione 2018-2019.