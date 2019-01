Advertisement

Sono 35 le reti realizzate dal Brescia In questa prima parte di stagione e 30 quelle segnate dal Lecce di Liverani. Rispettivamente Brescia e Lecce sono prima e terza in questa particolare classifica dei gol segnati nel girone d'andata di Serie B. Al secondo posto il Palermo con 31 gol all'attivo. Ciò nonostante sia i lombardi che i salentini non si accontentano di questi numeri e sono pronti a investire sul mercato proprio per rinforzare i rispettivi attacchi.

Una spalla per bomber Donnarumma

Il Brescia ha in rosa il capocannoniere della Serie B Alfredo Donnarumma ma è alla ricerca di un attaccante che possa coadiuvarlo e portare ulteriori gol e assist.

Il nome caldo è quello di Trotta, in uscita dal Sassuolo dove non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione di Serie A. L'attaccante ex Crotone è in cima alla lista dei desideri di Mister Corini, che vede in lui una seconda punta spalla ideale per il bomber Donnarumma.

Trotta non è mai stato un goleador, ma è un calciatore con una certa esperienza, con una settantina di presenze in Serie A e 36 presenze in Serie B con la maglia dell'Avellino, con cui ha segnato 13 gol in due campionati.

Affare Ceravolo: tre club su di lui

Anche il Lecce vuole rafforzare il suo attacco è il primo obiettivo resta Fabio Ceravolo, sul quale però c'è una folta concorrenza [VIDEO]. Per l'esperto attaccante del Parma la Cremonese è arrivata ad offrire un contratto di 1 milione e 350 mila euro per due anni e mezzo. Cifre importantissime che potrebbero spingere il Lecce a cercare altrove il bomber richiesto da Liverani. Anche il Benevento è alla finestra per l'affare Ceravolo. Le alternative a Ceravolo per il Lecce sono Simy e Budimir, entrambi attaccanti del Crotone. Proprio a Crotone potrebbe essere dirottato Torromino, segnalato come uno dei calciatori in partenza dallo stesso direttore sportivo giallorosso Mauro Meluso nell'intervista odierna al Nuovo Quotidiano di Puglia [VIDEO].

Calciomercato: le altre trattative di Serie B

Il Foggia è vicino a chiudere l'affare per il portiere Scuffet dall'Udinese. Il Carpi, sempre dai friulani, attende l'arrivo del centrocampista diciannovenne Coulibaly. Il Verona è pronto a chiudere un doppio colpo di Calciomercato indirettamente dalla Serie A: Sprocati è in arrivo dal Parma e Costa arriverà dalla Spal. Infine il Livorno ci prova per Mazzeo sel Foggia, sul quale però c'è la concorrenza serrata della Salernitana che si era mossa per l'attaccante rossonero già un mese addietro.