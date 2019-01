Annuncio

È senza dubbio un momento molto delicato quello della fine del Calciomercato per tutti i direttori sportivi. Non è facile accontentare tutti tra tifosi, calciatori, procuratori ma certe dichiarazioni sembrano scontentare quasi tutte le parti.

Stiamo parlando delle dichiarazioni del direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera che in una recente intervista ha spiegato che l'attaccante Baclet, divenuto un idolo a Cosenza dopo le ottime prestazioni dello scorso campionato in serie C, è incedibile. Trinchera ha spiegato: " Baclet per la società e per l'allenatore è incedibile.

Se chiede lui di andare via è un altro discorso". Radio calciomercato però parla di un Baclet ormai in procinto di passare alla Reggina, in Serie C. Secondo le voci delle ultime ore mancherebbe solo l'ufficialità per il passaggio del francese alla Reggina.

Dunque non è chiaro se l'attaccante abbia chiesto di andare via oppure se la società calabrese abbia cambiato idea sull'ncedibilità di Baclet. In ogni caso, i tifosi cosentini non sembrano contenti dell'affare a giudicare dai commenti sui social.

Calciomercato bollente: due colpi per Foggia e Crotone

Il difensore Lucioni è ormai ad un passo dal Sassuolo. Il Lecce pensa a Maietta ed Ajeti per sostituirlo [VIDEO] (sullo sfondo anche l'idea Spolli che però è ormai ad un passo dal Crotone). A proposito di Crotone, i calabresi stanno realizzando una vera e propria rivoluzione: dopo le nobili cessioni di Stoian e Budimir, il Crotone è vicino a rinforzarsi con gli arrivi del difensore Spolli del Genoa e dell'attaccante Pettinari del Lecce. Si tratta senza dubbio di due acquisti importanti per la Serie B.

Pettinari In questa prima parte di campionato ha avuto problemi fisici e non è riuscito ad andare in gol con la maglia dei salentini, ma lo scorso anno al Pescara collezionò ho ben 13 reti. Sintomo che sottoporta ci sa fare.

Due acquisti anche per il Foggia che ha chiuso l'affare per il ritorno del centrocampista Greco e tra i pali, tra i vari nomi vociferati, ha praticamente scelto Leali in arrivo dal Perugia. Naufragate definitivamente dunque le trattative per Scuffet dell'Udinese e Frattali del Parma. Il Foggia investirà ancora nel calciomercato ed è in arrivo anche un difensore centrale. Per il Livorno resta in piedi l'idea Mraz [VIDEO] dell'Empolo.

La Salernitana ha ufficializzato l'arrivo di Minala, centrocampista della Lazio. Minala è ricordato con affetto dalla tifoseria dopo il gol dello scorso anno nel derby contro l'Avellino. Scatenata la Cremonese che ha acquistato l'esperto difensore Caracciolo dall'Hellas Verona.