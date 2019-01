Annuncio

Fiorentina-Sampdoria, in programma domenica 20 gennaio alle ore 15 al Franchi, promette di essere un match combattuto, equilibrato e tutto da vivere. Le due squadre sono a ridosso del sesto posto, per i viola la vittoria varrebbe l’aggancio ai blucerchiati, attualmente settimi: i punti servono sia a Giampaolo che a Pioli, entrambi non hanno nessuna intenzione di lasciare scappare Milan e Roma.

Gli allenatori stanno cercando di preparare al meglio una sfida che sembra avere un pronostico aperto a tutti i risultati e poi ci sono da risolvere diversi dubbi di formazione.

Il pronostico della sfida del Franchi

Per provare a fare un pronostico di Fiorentina-Sampdoria [VIDEO] c’è bisogno di rivolgersi ai bookmakers, attenti osservatori di tutto ciò che ruota intorno alle gare di Serie A.

Tutte le maggiore agenzie danno la vittoria dei viola vicina all’1,80 mentre il successo degli ospiti viene valutato molto alto, tra i 4.20 e i 4.57. Secondo gli scommettitori non ci sarebbe quindi storia ma attenzione perché nell’ultimo periodo Praet e compagni sono stati capaci di inanellare tre vittorie di fila e la striscia positiva si è fermata solo allo Juventus Stadium dopo una sfida in cui il Var è stato contestato sia per il gol annullato nel finale a Saponara, che sarebbe valso il pareggio, sia per il rigore concesso generosamente ai Campioni d’Italia. Pioli dal canto suo deve provare a rialzare i suoi sconfitti in casa dal Parma e fermati sullo 0-0 dal Genoa.

Come finirà? Difficile da dire, per chi ama andare sul sicuro il consiglio è quello di optare per i toscani ma la sorpresa sembra essere dietro l’angolo.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sampdoria

Difficile indovinare anche le probabili formazioni di Fiorentina-Sampdoria. I viola continueranno a optare per il 4-3-3 con la buona notizia del ritorno di Vitor Hugo al centro della difesa. In mediana spazio a Veretout con Norgaard e Fernandes ma attenzione alle candidature di Benassi e Gerson, da sempre in ballottaggio per una maglia da titolare e spesso chiamati a giocare dal primo minuto. Il vero e proprio dubbio della vigilia riguarda però l’attacco, Chiesa è l’unico inamovibile e con l’arrivo di Muriel, super colpo di mercato di Corvino, qualcosa rischia di cambiare nel tridente. Pioli potrebbe provare subito a piazzare il colombiano a sinistra e Simeone in mezzo all’attacco, così facendo però dovrebbe rinunciare a Mirallas, uno dei più in forma dei suoi nell’ultimo periodo. Fuori dai giochi appare essere Pjaca per cui si starebbero muovendo alcune società.

Due le assenze sicure in casa Samp con Bereszynski ai box da tempo e Linetty che si è fermato in settimana e molto probabilmente non riuscirà a recuperare.

Al posto del laterale destro ci sarà Sala, in crescita, in mediana vicino a Praet e Ekdal sarà Barreto il prescelto. Solita sfida per il ruolo di trequartista con Ramirez in leggero vantaggio sull’ex Saponara, utilizzato spesso da Giampaolo a partita in corso. Traffico in attacco dove l’arrivo di Gabbiadini ha messo in competizione il nuovo arrivo, che dovrebbe però partire dalla panchina, Defrel, in odore di cessione e Caprari, e proprio l’ex Pescara dovrebbe essere titolare al fianco di Quagliarella come successo in Coppa Italia. Fuori dai radar Kownacki corteggiato con insistenza dal Fortuna Dusseldorf. Di seguito lo schema con le probabili scelte degli allenatori [VIDEO]:

Fiorentina (4-3-3) Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Norgaard, Fernandes; Mirallas, Simeone, Chiesa. All. Pioli

Sampdoria (4-3-1-2) Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Barreto; Ramirez; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo

Dove vedere Fiorentina-Sampdoria in tv e in diretta streaming

Fiorentina-Sampdoria sembra quindi essere un match da non perdere, tra due squadre affamate di punti e che spesso offrono un gran bello spettacolo in campo. Chiudiamo quindi con tutte le informazioni per sapere dove vedere Fiorentina-Sampdoria in diretta tv e in streaming.

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Calcio per chi ama godersi lo spettacolo in televisione, ma gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno avere accesso alle immagini in arrivo dal Franchi anche in streaming su smartphone, tablet e pc attraverso Sky Go.