Quella di oggi è stata una mattina un po' particolare per Cristiano Ronaldo che è dovuto tornare a Madrid per risolvere la questione con il fisco spagnolo. CR7 è arrivato al tribunale intorno alle 9:30 ed era accompagnato dalla compagna Georgina. Il giocatore della Juventus era molto sorridente e tranquillo e ad attenderlo c'erano alcuni tifosi e giornalisti. Cristiano Ronaldo ha già versato una multa di 13,4 milioni all'Hacienda e oggi ha ulteriormente patteggiato.

Cristiano Ronaldo ha patteggiato con il fisco spagnolo

Questa mattina, Cristiano Ronaldo, accompagnato dalla fidanzata Georgina Rodriguez, ha fatto il suo ritorno a Madrid per risolvere la questione con il fisco iberico.

CR7 era molto tranquillo e anche all'uscita dal tribunale era molto sereno e ha alzato il pollice per far capire che era tutto ok. Il giocatore della Juventus ha patteggiato con il fisco e verserà circa 18,8 milioni di euro.

Inoltre, Cristiano Ronaldo non dovrà scontare la pena di 23 mesi di carcere poiché è inferiore ai due anni ed è incensurato. La pena è stata commutata in un'ulteriore sanzione pecuniaria di 400 mila euro. Ormai, la questione si è chiusa [VIDEO]e il fenomeno portoghese non avrà più alcuna preoccupazione legata a questa vicenda.

CR7 si congratula con i suoi compagni

Ovviamente CR7 pensa soprattutto al suo lavoro e alle questioni legate al campo, lasciando fuori dal terreno di gioco le situazioni extra calcistiche. CR7, infatti, pensa solo a rendere al meglio con la Juventus. Ieri sera, Cristiano Ronaldo non ha certamente giocato una delle sue migliori partite e ha sbagliato molto. CR7 ha anche fallito un rigore: nonostante questo, la Juve è riuscita a vincere per 3-0 grazie alle reti di Douglas Costa, Emre Can e Daniele Rugani. [VIDEO]Al termine della vittoria contro il Chievo, CR7, con un post su Instagram, ha voluto fare i complimenti ai suoi ragazzi per la vittoria ottenuta contro il Chievo.

Da domani la Juve preparerà la gara contro la Lazio

Il calendario della Juventus è molto serrato: domenica sera, la squadra bianconera è attesa all'Olimpico per giocare contro la Lazio. Massimiliano Allegri, oggi, ha concesso un giorno di riposo: la squadra si ritroverà domani alla Continassa. In vista della sfida di domenica, resta da capire quali sono le condizioni di Miralem Pjanic che ieri era squalificato ma, durante la Supercoppa, ha accusato un problema al polpaccio. Anche Mario Mandzukic è out a causa di un problema muscolare: non è da escludere che possa rientrare domenica anche se, al momento, sembra difficile.