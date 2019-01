Annuncio

La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato. Il reparto che vuole rinforzare la dirigenza bianconera è quello mediano, come dimostra l'operazione Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese sarà un giocatore della Juventus a partire dal prossimo giugno, quando gli scadrà il contratto con l'Arsenal. Ramsey dunque arriverà a parametro zero e sarà un grande colpo di mercato per il club bianconero. Il gallese infatti è uno dei centrocampisti più completi d'Europa, motivo per il quale il tecnico Massimiliano Allegri lo ha chiesto da tempo alla dirigenza bianconera.

La Juventus [VIDEO] però non ha di certo abbandonato l'obiettivo Paul Pogba, giocatore che dopo l'esonero di Mourinho sembra essere letteralmente rinato al Manchester United.

Il francese è il primo nome della lista di Andrea Agnelli e Fabio Paratici per rinforzare il centrocampo. Per arrivare a lui potrebbero essere sacrificati sia Sami Khedira che Emre Can. Da non sottovalutare anche la situazione relativa a Miralem Pjanic, che sta ricevendo numerose offerte da alcuni top club europei. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, pronta una super offerta a Pogba: la situazione

La Juventus non molla Paul Pogba, che viene considerato da Andrea Agnelli e Fabio Paratici il primo obiettivo per il centrocampo nella prossima sessione di calciomercato estivo. Non sarà però facile arrivare al campione del mondo, che viene valutato tra i settanta e gli ottanta milioni di euro dal suo club di appartenenza, il Manchester United.

Il classe 1993 sarebbe in continuo contatto con il suo agente, il potente procuratore Mino Raiola, ma c'è di piu'. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico The Sun" infatti, la Juventus [VIDEO] sarebbe pronta ad offrire a Pogba un ingaggio super, ovvero ventuno milioni di euro a stagione, quattro in più rispetto a quello attualmente percepito allo United. Potrebbe dunque essere il centrocampista francese il prossimo colpo della Juventus per la prossima stagione. Intanto il club bianconero sta lavorando anche per rinforzare il reparto difensivo e ha messo nel mirino De Ligt, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax. De Ligt è seguito anche da Paris Saint Germain e Barcellona, e viene valutato circa ottanta milioni di euro. Potrebbe diventare il difensore più pagato della storia.