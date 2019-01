Annuncio

Con i due posticipi del lunedì si è chiusa la ventesima giornata di Serie A. Il Milan, privo di Higuain ad un passo dal Chelsea [VIDEO], si impone 0-2 sul campo del Genoa grazie alle reti di Borini e Suso e scavalca la Lazio al quarto posto. La Juventus continua invece la sua marcia inarrestabile passeggiando sul Chievo Verona (3-0): in rete Douglas Costa, Emre Can e Rugani, da segnalare l’errore dal dischetto di Ronaldo.

Tutti i risultati della ventesima giornata

Nel big match di domenica sera il Napoli supera per 2-1 la Lazio con le reti di Callejon, Milik e Immobile e blinda il secondo posto aumentando il vantaggio sull’Inter, fermata in casa – in un San Siro semivuoto- da un ottimo Sassuolo, che sfiora a più riprese il colpo grosso.

Segnali di risveglio da parte della Roma che centra la terza vittoria di fila battendo per 3-2 il Torino in una gara molto combattuta dove brilla il talentino Zaniolo, al secondo gol in Serie A.

Le altre reti portano la firma di Kolarov (r), El Shaarawy, Ansaldi e Rincon. Alle spalle dei giallorossi si insedia la scintillante Atalanta di Gasperini, che surclassa a domicilio il Frosinone, trascinata dal poker di uno scatenato Duvan Zapata; il primo gol porta la firma di Mancini, difensore goleador al quinto centro in stagione.

Continua a maturare sogni d’Europa il neopromosso Parma che espugna la Dacia Arena di Udine per 1-2 sfruttando un rigore di Inglese e un assolo da urlo di Gervinho. Inutile il gol al ritorno in Italia di Stefano Okaka. Ma la partita più bella di questo turno è stata senz’altro Fiorentina- Sampdoria terminata 3-3. Fiorentina che va in vantaggio con un gran gol di Muriel, viene agganciata prima dell’intervallo da una perla su punizione di Gaston Ramirez. Nella ripresa, nonostante l’espulsione di Fernandes, la squadra di Pioli ritrova il vantaggio grazie a una rete meravigliosa di Muriel, anche lui alla prima dopo il ritorno in A; il rigore di Fabio Quagliarella pareggia i conti, e poi lo stesso centravanti napoletano- in gol per 10 partite di fila in campionato, ad un passo dal record di Batistuta di 11- firma il suo gol numero 14.

Sembra fatta per i blucerchiati ma nella mischia finale sbuca capitan Pezzella che firma il pareggio al minuto 92. Nei due scontri salvezza non si fanno troppo male Spal-Bologna e Cagliari Empoli: il derby emiliano finisce 1-1 con reti di Kurtic e Palacio, mentre i sardi acciuffano il pareggio con Farias nei minuti di recupero; risultato finale 2-2 (Pavoletti, Farias, Di Lorenzo e Zajc).

I Protagonisti della 20° giornata

Assoluto mattatore della ventesima giornata è Duvan Zapata. Il centravanti colombiano dell’Atalanta mette a segno quattro reti e si porta al comando della classifica marcatori. Dopo un inizio difficile è letteralmente esploso mettendo a segno la bellezza di 13 reti nelle ultime 7 giornate. Incontenibile.

Come non menzionare Fabio Quagliarella: a quasi 36 anni corre e segna come un ragazzino. Insieme a Zapata agguanta un certo Cristiano Ronaldo [VIDEO]in vetta alla classifica marcatori. Segna da dieci partite di fila, non vorrà certo fermarsi sul più bello, ad un centimetro dal record di Batistuta.

Appuntamento con la storia sabato alle 18:00 a Marassi quando la Samp ospiterà l’Udinese.

Nella giornata dei ritorni in Italia spicca quello di Luis Muriel, che torna col botto dopo l’esperienza a Siviglia. Nessuna pietà per la sua ex squadra (Sampdoria) punita con una doppietta. La ripartenza solitaria per il secondo gol è semplicemente spettacolare. Welcome back.

Merita una citazione anche Stefano Sorrentino, il primo in Italia a stoppare Cr7 dal dischetto. Una sorta di premio alla carriera per il trentanovenne portiere del Chievo Verona.