Annuncio

Annuncio

Il Crotone continua la sua marcia di avvicinamento [VIDEO] alla gara di campionato, ventesima giornata, che lo vedrà scendere in campo allo Stadio Comunale "Ezio Scida" nel match contro il Cittadella di mister Roberto Venturato. Una sfida che non potrà essere fallita dai rossoblu che stazionano in penultima posizione e attendono il ritorno alla vittoria, risultato che manca ormai dal lontano mese di ottobre, quando a cadere in terra di Calabria fu il Padova di Pierpaolo Bisoli.

Un occhio al campionato e uno al mercato, in una fase di contrattazioni che vede lo staff rossoblu provare ad apportare i giusti correttivi alla rosa per cercare di ottenere il più presto possibile la salvezza.

Advertisement

Rossoblu alla ricerca dell'attaccante

Con le cessioni di Adrian Stoian e Ante Budimir, il Crotone rimane alla ricerca di due rinforzi nel reparto avanzato. Il nome caldo rimane quello di Stefano Pettinari, punta in forza al Lecce, tra le note positive di questa prima parte di stagione in cadetteria. Per la punta vestire la maglia del Crotone rappresenterebbe un ritorno. In passato ha infatti giocato in Calabria sotto la gestione di Massimo Drago. Secondo le ultime indiscrezioni, un accordo di massima con i pugliesi sarebbe già stato raggiunto, da valutare quello con il calciatore che arriverebbe a titolo definitivo, andando di fatto a sposare la causa del tecnico Giovanni Stroppa.

Martella, cessione possibile

Sulla lista dei partenti rimane il terzino sinistro Bruno Martella, uno dei veterani della squadra, calciatore che ha vissuto da protagonista tutto il recente ciclo vincente degli squali.

Advertisement

A corteggiarlo in modo particolare [VIDEO]sarebbe il Perugia, squadra con la quale ha già militato in passato. Un rinforzo di categoria che andrebbe a migliorare di molto il reparto arretrato degli umbri. Nei giorni scorsi il Crotone si era cautelato portando a segno l'acquisto del giovane Alessandro Tripaldelli dal Sassuolo con la formula del prestito dopo l'esperienza al Pec Zwolle in Olanda, ora l'eventuale cessione di Bruno Martella potrebbe portare nei prossimi giorni ad un nuovo innesto. Diverse le operazioni che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore per un uomo a centrocampo che rimane una delle priorità della società. Rimane vigile sul mercato il Crotone che guarda con concentrazione alla sfida di campionato per cercare di tornare a fare nuovamente punti e risalire una classifica diventata molto difficile.