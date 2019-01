Advertisement

Ripresi nella giornata di lunedì 7 gennaio gli allenamenti in casa Crotone in vista del ritorno alle gare di campionato. La squadra rossoblu, agli ordini del tecnico Giovanni Stroppa,si è ritrovata presso il terreno di gioco del Centro Sportivo "Antico Borgo", accogliendo tra le sue fila il nuovo arrivato Alessandro Tripaldelli, esterno sinistro classe 1999, giunto dal Sassuolo dopo la breve parentesi nell'Erdevise olandese con la maglia del Pec Zwolle. Un rinforzo nella retroguardia, reparto che potrebbe essere rivoluzionato nelle prossime settimane attraverso una serie di cessioni e di altrettanti acquisti.

Duello col Perugia per Rosi

A portare esperienza e carattere alla retroguardia pitagorica potrebbe essere Aleandro Rosi, difensore già in passato con la maglia del Crotone nella prima stagione di Serie A degli squali sotto la gestione del tecnico Davide Nicola. Tornato al Genoa, non ha saputo ritagliarsi un ruolo da titolare, andando gradualmente a essere messo da parte dai tecnici che si sono susseguiti alla guida della squadra, fino alla naturale conclusione del suo contratto.

Svincolato di lusso, l'ex genoano è alla ricerca di una squadra che possa rilanciare la carriera con un minutaggio importante e con grandi ambizioni. Su di lui negli ultimi giorni, secondo alcune indiscrezioni di mercato, avrebbero messo gli occhi sia il Crotone, che ne conosce pregi e difetti, sia il Perugia.

Spinelli verso ritorno in Liguria

Sul piede di partenza nelle prossime ore potrebbe esserci, in casa Crotone, anche il giovane attaccante argentino Claudio Spinelli, giunto in estate dal Genoa in prestito e sul quale il club del presidente Enrico Preziosi nutre grandi aspettative. Il momento negativo vissuto dal Crotone, relegato al termine del girone d'andata in penultima posizione davanti al solo Padova, non ha permesso il suo utilizzo con continuità. Nella prima parte di stagione l'attaccante argentino ha racimolato solamente una manciata di presenze, arricchite da una sola rete.

L'intenzione del Genoa sarebbe dunque quella di richiamare alla base l'argentino per inserirlo all'interno della rosa affidata al tecnico Cesare Prandelli. Una mossa studiata per valutarne così, da più vicino, le qualità e gli eventuali miglioramenti. Novità potrebbero giungere nei prossimi giorni, ma la separazione sembra essere più di una semplice ipotesi.