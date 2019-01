Advertisement

Il Torino sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri in questa sessione di Calciomercato. I granata sono in piena lotta per un piazzamento europeo essendo noni in classifica con 27 punti, a soli tre punti dalla Roma sesta, in zona Europa League [VIDEO], e neanche tanto lontano dalla zona Champions, con la Lazio quarta a 32 punti. Il club di Urbano Cairo ha dovuto dire addio al centrocampista Roberto Soriano, tornato con qualche mese in anticipo al Villarreal per essere ceduto a sua volta in prestito al Bologna.

Questo rende necessario un rinforzo in mezzo al campo visto che a livello numerico manca una pedina in quel ruolo e sembra non percorribile la pista che porterebbe ad Adem Ljajic, con il serbo che alla fine dovrebbe essere riscattato dal Besiktas.

Torino a caccia del sostituto di Soriano

Il Torino in questa sessione di mercato si muoverà a centrocampo, visto che in uscita c'è stata la partenza [VIDEO]di Roberto Soriano. Il centrocampista classe 1991 non si è ambientato e non è riuscito a fare la differenza, non integrandosi al meglio negli schemi di Mazzarri. Così il Villarreal ha deciso di terminare in anticipo il prestito, cedendo poi il giocatore in prestito al Bologna.

I granata sono, dunque, alla ricerca di un elemento che abbia le stesse caratteristiche tecniche, soprattutto che sia bravo negli inserimenti e che possa dare il suo contributo anche a livello realizzativo, cosa che non è riuscita a fare proprio lo stesso Soriano. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo Gianluca Petrachi è quello del centrocampista argentino del Watford, Roberto Pereyra.

L'ex Juventus tornerebbe volentieri in Italia e, soprattutto, all'ombra della Mole. I due club ne stanno parlando da qualche giorno e nell'affare potrebbe entrare anche il cartellino del giovane esterno, Simone Edera, che finirebbe al Watford e verrebbe girato in automatico all'Udinese visto che entrambe le società sono di proprietà dei Pozzo.

L'alternativa a Pereyra risponde al nome di Machin, giocatore di proprietà del Pescara e attualmente in forza proprio ai friulani.

Milinkovic-Savic in uscita

Novità anche in uscita. Il giovane portiere serbo, Milinkovic-Savic, fratello del più famoso centrocampista della Lazio, torna dalla Spal con sei mesi di anticipo, visto che il club di Ferrara ha deciso di puntare su Viviano, ufficializzato quest'oggi.

L'estremo difensore, comunque, non resterà a disposizione di Mazzarri, che continuerà a puntare su Sirigu e Ichazo. Il futuro del serbo, infatti, è in Serie B, dove è pronto ad accoglierlo sempre in prestito l'Ascoli.