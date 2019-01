Annuncio

Annuncio

Il Crotone, reduce dal pareggio a reti inviolate col Cittadella nel turno della ventesima giornata di Serie B, ha ripreso a pieno regime gli allenamenti per preparare al meglio la delicata trasferta di Foggia, un match da scontro diretto tra due formazioni bisognose di punti e in piena lotta per non retrocedere. Entrambe le squadre hanno smosso nell'ultima giornata la classifica, con i rossoblu che sono però finiti sul fondo della graduatoria, complice l'inaspettata vittoria del Padova nella gara casalinga contro l'Hellas Verona.

Questa settimana è però caratterizzata dalle voci di mercato [VIDEO] tra calciatori pronti a salutare la Calabria e altrettanti che potrebbero giungere a dare una mano alla causa rossoblu.

Advertisement

Crociata e Spinelli, addio ad un passo

In uscita da Crotone sembrano essere due i calciatori che a breve giro di posta potrebbero fare le valige e accasarsi altrove.

Nelle ultime ore i "rumors" hanno indirizzato il giovane centrocampista palermitano Giovanni Crociata verso il prestito al Carpi, in cambio del prestito del centrocampista francese Zinedine Machach, di proprietà del Napoli. Un'operazione che sembra essere ormai avviata, con l'ex talento della Primavera del Milan che, chiuso all'interno della rosa, potrebbe ben presto cercare spazio in biancorosso.

Con le valigie in mano sembra essere anche l'attaccante argentino Claudio Spinelli: il talento di proprietà del Genoa dovrebbe ritornare in Liguria, ma solamente di passaggio, visto che il club del presidente Preziosi avrebbe l'intenzione di rimandare il calciatore in Argentina per cercare di farlo maturare all'interno di un contesto familiare.

Advertisement

I migliori video del giorno

Squali in cerca di una punta

La formazione crotonese continua il suo "casting" [VIDEO]per due posti in attacco. Nei giorni scorsi i nomi di Stefano Pettinari del Lecce e Samuel Mraz dell'Empoli erano stati accostati ai calabresi, due piste però che sembrano essersi raffreddate per l'inserimento della concorrenza rappresentata, rispettivamente, dal Venezia e dal Livorno. Un profilo, quello dell'attaccante, che potrebbe essere svelato solamente a poche ore dalla chiusura del mercato, un periodo che ha visto spesso il Crotone molto attivo anche per valutare meglio le eventuali uscite.

Nei giorni scorsi l'arrivo del centrale difensivo Lucas Spolli e del giovane difensore Alessandro Tripaldelli hanno portato rispettivamente esperienza e freschezza, ora invece il Crotone prova a chiudere innesti a centrocampo e a valutare le mosse in attacco.